Ragusa, lasciano una donna morta all’esterno del Pronto soccorso e scappano Appartiene a una donna di 40 anni il corpo senza vita lasciato giovedì sera al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa da alcune persone poi scappate. La vittima sarebbe morta per un arresto cardiaco.

A cura di Chiara Ammendola

È giunta in arresto cardiaco all'esterno del Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa la donna di 40 anni dichiarata morta poco dopo dai medici del nosocomio. È stata lasciata lì da alcune persone che poi sono scappate quasi subito facendo perdere le proprie tracce.

La donna giunta in arresto cardiaco

Probabilmente la donna, la cui identità non è stata ancora resa nota, era già morta quando è giunta in ospedale e i medici che l'hanno presa in cura non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. ma su questo ci saranno gli esami del medico legale a fare chiarezza. Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti degli agenti della Questura di Ragusa e del Nucleo Operativo dei carabinieri che hanno avviato le indagini per accertare l'identità e rintracciare le persone che l'hanno portata in ospedale e che sono andate via subito senza fornire le generalità della donna. In questo senso saranno utili anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire indizi sui soccorritori.

Ascoltati i medici del Pronto Soccorso come testimoni

La salma intanto è a disposizione dell’autorità giudiziaria e ora si dovranno chiarire le cause della morte della donna che dovrebbe avere un'età di circa 40 anni. Intanto gli inquirenti hanno sentito i testimoni, tra i quali il personale medico e paramedico che si trovava al Pronto Soccorso di Ragusa nel momento in cui la donna è arrivata: tutti avrebbero però già raccontato di non aver visto le persone che hanno accompagnato la vittima in ospedale.