Ragazzo di 17 anni muore annegato mentre è in mare con il padre: il bagnino riesce a salvare l’uomo Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita mentre stava facendo il bagno in mare insieme a suo padre a Marina di Lesina, in provincia di Foggia.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia a Marina di Lesina, in provincia di Foggia. Ieri sabato 12 agosto un ragazzo di 17 anni ha perso la vita mentre stava facendo il bagno in mare insieme a suo padre. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, padre e figlio erano al largo quando sono stati sorpresi da una forte corrente che li portava sempre più lontano dalla costa. Il bagnino del lido, accorto di quanto stava accadendo, si è precipitato immediatamente in mare.

Il padre salvato dal bagnino

Il soccorritore è riuscito a raggiungere in poco tempo la coppia ma è riuscito a portava a riva solo il padre. Il giovane è stato risucchiato dalla corrente e trascinato via. Anche alcuni turisti che si sono tuffati in acqua per salvarlo non hanno potuto far nulla. Quando è stato recuperato, il 17enne era già privo di sensi. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo: i medici, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Inutile anche l'arrivo sul luogo dell'accaduto dell'elisoccorso: purtroppo non c'è stato necessario il trasporto in ospedale. Per trovare il corpo del 17enne i soccorritori ci hanno impiegato un'ora: solo allora è stato portato a riva. La madre, una volta appresa la notizia, si è sentita male.

Bambino di 4 anni muore annegato in piscina

Sempre ieri in un acquapark di Monopoli, in provincia di Bari, un bimbo di quattro anni ha perso la vita: avrebbe battuto la testa mentre giocava a bordo vasca, ed è finito in piscina in un punto in cui non toccava. I familiari non vedendolo più vicino a loro lo hanno cercato, ma lo hanno trovato già privo di sensi. Purtroppo anche in questo caso sono stati inutili tutti i tentativi per rianimarlo: il piccolo sarebbe morto annegato. La Procura potrà disporre l'autopsia per capire nel dettaglio le cause del decesso.