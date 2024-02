Ragazzo di 14 anni precipita dal terzo piano a scuola: trasportato in ospedale in gravi condizioni Un ragazzo di 14 anni è precipitato dal terzo piano dell’istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona. Il 14enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette. Sul luogo sono subito intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini, la polizia e la polizia locale. Non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella del gesto volontario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 14 anni è precipitato dal terzo piano dell'istituto superiore Savoia-Benincasa di Ancona. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, il 14enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette. Sul luogo sono subito intervenuti anche i carabinieri, che stanno conducendo le indagini, la polizia e la polizia locale.

Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario. Ulteriori accertamenti serviranno a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto si apprende, al momento il ragazzo sarebbe vigile. I medici lo stanno sottoponendo a tutti gli esami strumentali del caso nel pronto soccorso dell'ospedale in cui è stato trasportato.

Da un prima ricostruzione pare che il fatto si accaduto durante il momento della ricreazione, quando solitamente nelle classi non sono presenti i docenti. Il 14enne sarebbe precipitato proprio da una finestra della sua aula, andando a cadere su un terrapieno erboso che dovrebbe avere attutito l'impatto.

Leggi anche Abusi sessuali sui ragazzini che accompagnava a scuola: autista di bus condannato a 9 anni di reclusione

La preside del liceo: "Il ragazzo ha parlato con i sanitari ed è vigile"

La preside dell'istituto, Maria Alessandra Bertini, che si trova nel pronto soccorso dell'ospedale ha fatto sapere che il ragazzo ha parlato con i sanitari e che le sue condizioni sarebbero "meglio del previsto, considerando quello che è successo". La dirigente scolastica aggiunge: "Mi sono subito precipitata sul posto, insieme ad altri docenti". Quanto all'ipotesi che il fatto sia legato a un brutto voto, "su questo non so nulla, so che il ragazzo ha ricevuto la pagella pochi giorni fa e che non ha neppure un'insufficienza".

La responsabile nazionale Scuola Pd Manzi: "Vicinanza al giovane, alla famiglia e alla comunità"

"Apprendo con sgomento e angoscia della caduta di uno studente dal terzo piano di una scuola di Ancona. In attesa di capire come siano andati i fatti, esprimo tutta la mia vicinanza al giovane studente, alla famiglia e alla comunità scolastica", ha scritto su X Irene Manzi, deputata marchigiana e responsabile nazionale Scuola del Pd, dopo aver appreso la notizia.