Ragazzino bullizzato a Vieste, fatto inginocchiare e schiaffeggiato dal branco: il video è virale A Vieste un ragazzino è stato costretto a inginocchiarsi, schiaffeggiato e deriso da alcuni coetanei che hanno ripreso la scena con i cellulari. Il video, messo sui social, rapidamente ha fatto il giro della città.

A cura di Susanna Picone

Uno screen dal video postato sui social

Un ragazzino di circa dodici anni costretto a inginocchiarsi dal branco, schiaffeggiato, umiliato, deriso. È quanto si vede in un video diventato virale in queste ore realizzato a due passi dal centro della città di Vieste, nel Foggiano.

Protagonisti dell'aggressione dei ragazzini giovani quanto la vittima, tra loro alcuni hanno filmato l’accaduto e postato il video sui social. La vittima è, appunto, un ragazzo di dodici anni, il branco era composto da oltre dieci ragazzini. Uno dei bulli ha costretto il ragazzo a inginocchiarsi e gli ha tirato uno schiaffo. Lui si è alzato provando a reagire ma è intervenuto un altro ragazzo che lo ha spintonato e schiaffeggiato più volte. Intorno altri ragazzini che ridevano, altri incitavano i bulli ad accanirsi contro la vittima.

"Inchinati!", si sente gridare uno di loro, tra una risata e l'altra del branco.

Il video ha ottenuto centinaia di condivisioni, facendo rapidamente il giro della città. Dell'episodio è stata informata la procura per i minorenni.

"Monitoriamo la situazione – sul caso è intervenuto anche il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti – con i servizi sociali e i carabinieri. Stiamo convocando in Comune genitori e minori per capire l'accaduto e attivare eventuali percorsi. Bisogna recuperare i valori".

"I ragazzi – ha aggiunto il primo cittadino parlando con l'Ansa – non sono più educati ai sentimenti. Ed è un compito che spetta anzitutto alle famiglie. Così come è importante educare i ragazzi al corretto utilizzo dei social". A quanto ricostruito, i ragazzini coinvolti appartengono tutti a famiglie per bene "che non hanno problemi di carattere sociale".