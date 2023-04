Ragazzina 11enne si sente male improvvisamente all’uscita da scuola, salvata grazie al defibrillatore I ragazzi erano appena usciti dalle classi della scuola media di Vignola, in provincia di Modena, quando la minore si è sentita male accasciandosi al suolo. Fondamentali sono stati gli immediati e tempestivi soccorsi ma anche la presenza di un defibrillatore in dotazione all’istituto scolastico.

A cura di Antonio Palma

Stava uscendo come tutti i giorni da scuola a fine lezione quando improvvisamente si è sentita male e si è accasciata al suolo esanime, sono stati attimi di paura oggi per una ragazzina modenese di soli 11 anni che ha accusato un fulmineo malore che poteva rivelarsi fatale. Fondamentali sono stati gli immediati e tempestivi soccorsi da parte dei presenti ma anche la presenza di un defibrillatore in dotazione all’istituto scolastico.

Tutto si è svolto tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio di giovedì davanti alla scuola media di Vignola, in provincia di Modena, che la undicenne frequenta. Erano circa le 14 e i ragazzi erano appena usciti dalle classi e stavano sciamando verso cortile e strada per tornare a casa quando la ragazzina si è sentita male. Tra i primi a dare l’allarme, oltre ai compagni di scuola che erano accanto a lei, il genitore di un altro alunno che si è subito reso conto di cosa stava succedendo ed è intervenuto chiamando aiuto.

A questo punto è scatta la macchina dei soccorsi. Tra i primi ad intervenire i mebri di un equipaggio della polizia locale che si trovava in zona. Un agente quindi ha praticato subito il massaggio cardiaco, coadiuvato pico dopo da una infermiera di passaggio. Infine l’intervento di un’ambulanza del 118 i cui operatori sono riusciti a rianimare l’undicenne utilizzando un defibrillatore al servizio della palestra della scuola che qualcuno ha subito portato fuori.

Leggi anche Pilota si sente male durante volo di linea, un passeggero lo sostituisce e una passeggera lo soccorre

La minore stabilizzata, è stata quindi trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Orsola di Bologna dove si trova ora ricoverata anche se fortunatamente dichiarata fuori pericolo di vita. Sula sua strada ha trovato tanti angeli custodi a cui è andato il ringraziamento della sindaca di Vignola Emilia Muratori.

“A nome della comunità vignolese esprimo un sentito ringraziamento e sincera gratitudine verso tutti coloro che, con un impeccabile impegno congiunto, sono intervenuti per soccorrere questa ragazzina colta da malore” ha dichiarato la prima cittadina, aggiungendo: “Gli agenti di polizia locale, gli infermieri e il medico del 118, la dirigente e tutto il personale scolastico sono intervenuti con prontezza, competenza ed estremo sangue freddo, pur nella drammaticità della situazione. Facciamo gli auguri di pronta guarigione alla studentessa e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento così delicato".