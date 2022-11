Ragazza ipovedente scomparsa da Barletta, il papà di Angelica: “Non si sarebbe mai allontanata da sola” Angelica Milena Rociola è scomparsa da Barletta lunedì 7 novembre. Ipovedente, è uscita per una commissione facendo perdere le sue tracce. Il papà: “Non si sarebbe mai allontanata da sola”.

A cura di Chiara Ammendola

Non si hanno più sue notizie da lunedì 7 novembre quando è uscita di casa e non vi ha fatto più ritorno. Sono giorni di apprensione per Angelica Milena Rociola, la ragazza di 24 anni, scomparsa da Barletta. “Non esce mai da sola, nostra figlia è ipovedente – spiega a Fanpage.it papà Luigi – la sera non vede e quindi non sappiamo dove e con chi sia. Vogliamo solo che torni a casa”.

Angelica Milena ha 24 anni e vive con la famiglia a Barletta. Il pomeriggio di lunedì è uscita di casa per andare in cartolibreria che dista circa 500 metri da casa, una commissione di pochi minuti che però sembra aver inghiottito la giovane facendola sparire nel nulla. I genitori di Angelica si sono subito allarmati non vedendola rientrare e hanno decido di sporgere denuncia ai carabinieri che sono ora impegnati nelle ricerche.

“Mia figlia è una ragazza diversamente abile in quanto ipovedente – spiega la madre attraverso un post condiviso su Facebook – quando si è allontanata indossava un pantalone nero a pois bianchi, una felpa nera con borchie dorate, scarpe bianche ginniche e una borsa a tracolla a quadretti”. Angelica è uscita portando con sé il cellulare che dal momento della scomparsa risulta però spento.

I carabinieri, stando a quanto raccontato a Fanpage.it da Luigi Riociola, padre di Angelica, ne avrebbero localizzato la posizione in due zone distinte. “Lunedì sera era a Molfetta e martedì mattina a Trani – spiega il papà – ma da quel giorno non sappiamo più nulla”.

Il sospetto della famiglia è che possa essersi allontanata con qualcuno. “Angelica non è solita uscire con gli amici – continua il padre – di fatto non ne ha, lei la mattina si accompagna a un insegnante di sostegno, ma la sera è sempre a casa, proprio perchè fa fatica a vedere a causa della sua patologia. Sembra sparita nel nulla, mi auguro solo che torni a casa presto e che non le sia accaduto niente”.