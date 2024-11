Ragazza di 18 anni scomparsa a Terni da dieci giorni, l’appello della mamma: “Aiutateci a ritrovarla”

video suggerito

Si chiama Nchama Abeso-Akele, anche se tutti la conoscono come Rosalinda, la ragazza di 18 anni, originaria della Guinea Equatoriale, scomparsa a Terni la sera del 16 novembre. La 18enne si è allontanata da casa senza dare più sue notizie. Sono trascorsi ormai 10 giorni e la famiglia è in uno stato di grande apprensione e angoscia.

A cura di Eleonora Panseri

Nchama Abeso-Akele (Rosalinda), 18 anni.

Si chiama Nchama Abeso-Akele, anche se tutti la conoscono come Rosalinda, la ragazza di 18 anni, originaria della Guinea Equatoriale, scomparsa a Terni la sera del 16 novembre, quando si è allontanata da casa senza dare più sue notizie.

Sono trascorsi ormai 10 giorni e la famiglia è in uno stato di grande apprensione e angoscia. La ragazza si è trasferita nella città umbra nel maggio 2024 per ricongiungersi con la madre Teodosia. Come anticipato, da sabato 16 della 18enne si sono perse le tracce.

La madre, per capire cosa le sia accaduto e riuscire a rintracciarla, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Terni. Gli investigatori al momento indagano su quello che al momento appare come un allontanamento volontario.

I militari dell'Arma hanno anche visionato le immagini riprese dalle telecamere del palazzo dove la donna risiede e da cui la figlia se ne sarebbe andata intorno alle ore 20.

"Verso le 19.30 sono uscita per andare al lavoro – ha raccontato la madre di Rosalinda, che svolge le mansioni di operatrice sanitaria in una casa famiglia – e, stando alle immagini, Rosalinda sarebbe uscita di casa pochi minuti dopo di me, da sola. E finché è inquadrata dalla telecamera, non c'è nessun altro insieme a lei".

La donna ha anche lanciato un appello: "Spero che mia figlia stia bene e che torni presto a casa. Chiunque possa averla vista, ci aiuti".

Rosalinda frequenta la scuola ed è stata descritta da tutti come una ragazza molto riservata, che non ha conoscenze in giri strani e che esce poco di casa. La 18enne non aveva mai dato segnali che potessero far presagire quanto poi è accaduto.

Della scomparsa della ragazza ha parlato anche Federica Sciarelli, durante la scorsa puntata della trasmissione Rai "Chi l'ha visto?". La 18enne potrebbe essere in difficoltà perché parla spagnolo, non conosce bene invece l'italiano.

Sul sito del programma è stato anche diffuso l'identikit della ragazza che è alta un metro e 60 centimetri, ha gli occhi neri e capelli castani.

Al momento della scomparsa indossava una giacca grigia con cappuccio, scarpe da ginnastica bianche e nere ed uno zainogrigio. Ha con sé i documenti e il cellulare che però da giorni risulta spento; il caricabatterie è stato ritrovato a casa.

"Chiunque avesse notizie o l’abbia vista contatti la mamma al 345 4439621 oppure faccia una segnalazione ai Carabinieri chiamando il 112. L’auspicio di tutti è che la ragazza possa essere ritrovata in buone condizioni e riabbracciare la madre.