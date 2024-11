video suggerito

Quindicenne si impicca a Enna, terminata l'autopsia: "Spunti interessanti, restano aperte tutte le ipotesi" È terminata l'autopsia sul corpo della 15enne che si è impiccata a Enna dopo una lite con alcune compagne di classe. Il medico legale ha fatto sapere che per il momento restano aperte tutte le ipotesi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si sono conclusi gli accertamenti autoptici sul corpo della 15enne morta suicida a Enna dopo una lite con le compagne di scuola. I funerali dell'adolescente erano stati fissati per il 9 novembre scorso, ma la salma era poi stata sequestrata per l'autopsia. L'esame è stato molto lungo, con approfondimenti delicati e l'acquisizione di una serie di dati.

Il medico legale nominato dalla famiglia dalla ragazza, il dr. Giuseppe Bulla, ha fatto sapere che per il momento non si esclude alcuna ipotesi. "Abbiamo spunti interessanti, ma da soli non sono sufficienti a confermare o escludere alcunché – ha affermato -. Per il momento non possiamo trarre alcuna conclusione: gli approfondimenti da fare sono delicati e ci serve acquisire altri dettagli".

Sul caso indaga per istigazione al suicidio la procura dei minori di Caltanissetta. "I consulenti dei pm si sono presi 90 giorni per il deposito della relazione", ha aggiunto.

L'autopsia è iniziata nella giornata di oggi, mercoledì 13 novembre, intorno alle 14.30. L'adolescente è stata trovata impiccata dopo essere uscita prima da scuola in seguito a una lite con alcune compagne di classe. Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, la 15enne sarebbe stata affrontata da un'altra coetanea durante l'intervallo: quest'ultima l'accusava di aver avuto un flirt con il suo ex fidanzato.

A quel punto sarebbero volati insulti pesanti ripresi anche dalla telecamera di un cellulare di uno degli studenti. Durante la lite, la ragazzina avrebbe appreso di alcune sue fotografie intime diffuse sulle chat dei compagni di scuola. Subito dopo la discussione, avrebbe chiesto di tornare a casa prima, sostenendo di aver accusato un malore. Lo stesso avrebbe fatto l'adolescente con la quale la 15enne aveva discusso poco prima del suicidio.