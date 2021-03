Aumenta il numero delle regioni ad alto rischio di contagio Covid in Italia. È quanto emerge dall'ultimo report con il monitoraggio settimanale dell'emergenza sanitaria realizzato da Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità. Sono infatti 6 le regioni che presentano numeri elevati sia per quanto riguarda l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti, che per quanto riguarda l'indice Rt di trasmissione del contagio e della pressione sugli ospedali: si tratta di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche. Sono 14, contro le 10 della settimana precedente, quelle con una classificazione di rischio moderato (di cui nove ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e solo una, cioè la Sardegna, con rischio basso.

Per quanto riguarda proprio l'Rt, che a livello nazionale è arrivato a quota 1,06 dopo settimane al di sotto della soglia di guarda di 1, dieci Regioni hanno un valore puntuale maggiore di 1 di cui una (Molise) ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1,25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove, sei hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Abruzzo 0,96

0,96 Basilicata 1,16

1,16 Calabria 0,81

0,81 Campania 0,96

0,96 Emilia-Romagna 1,13

1,13 Friuli Venezia Giulia 0,92

0,92 Lazio 0,98

0,98 Liguria 0,96

0,96 Lombardia 1,13

1,13 Marche 1,08

1,08 Molise 1,66

1,66 Piemonte 1,15

1,15 Provincia di Bolzano 0,75

0,75 Provincia di Trento 1,1

1,1 Puglia 0,93

0,93 Sardegna 0,67

0,67 Sicilia 0,79

0,79 Toscana 1,18

1,18 Umbria 0,79

0,79 Val d'Aosta 1,21

1,21 Veneto 1,08

Sulla base della classificazione del rischio, e degli indicatori che abbiamo visto, a partire da lunedì prossimo 8 marzo, molte regioni potrebbero cambiare colore. Al momento, è stato confermato che il Veneto passa dalla zona gialla a quella arancione e quello della Campania in zona rossa, così come annunciato in conferenza stampa dal governatore Vincenzo De Luca, anche se l'ufficialità arriverà soltanto dopo la firma dell'ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore. A rischiare di scivolare in zona rossa è anche l’Emilia-Romagna, dove a pesare sono due parametri: Rt sopra 1 e la crescita dei ricoveri in terapia intensiva. I dati dell’epidemia mettono a rischio arancione anche Calabria e Friuli-Venezia Giulia, e la Puglia dove l’Rt resta inferiore a 1, "ma gli indicatori segnalano un rischio moderato e per questo potremmo essere in arancione", come ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco.