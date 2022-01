Quali sono le province italiane con più casi di Covid negli ultimi 7 giorni Sale ancora il contagio da Covid in tutta Italia. Sono 63 le province con incidenza sopra i mille casi ogni centomila abitanti, record a Firenze (3.058).

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sale in maniera preoccupante il contagio da Coronavirus in tutta Italia. Ma ci sono province, e regioni, dove il virus corre più velocemente: l'Abruzzo è la regione dove i casi sono aumentati in sette giorni in maniera esponenziale, mentre sono già 63 le province dove l'incidenza ha superato i mille casi per centomila abitanti. I numeri sono emersi dall'ultima analisi della Fondazione Gimbe per quanto riguarda la settimana tra il 29 dicembre ed il 4 gennaio.

"In quest'ultima settimana si è registrata un’esplosione di nuovi casi che volano oltre quota 810mila, con un incremento del 153% rispetto alla settimana precedente", ha spiegato Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE. La media mobile è aumentata del 153,1% passando da 45.7523 del 29 dicembre a 115.791 del 4 gennaio, con un rapporto tra positivi e persone testate che ha raggiunto il 66,2% in sette giorni. Tra le regioni, la crescita "minore" è quella della Liguria (+66,8%), mentre il record spetta all’Abruzzo (+423,9%).

Le tre province più colpite sono quelle di Firenze, Lodi e Monza-Brianza. Seguono Siena, Milano, Prato, Pisa, Rimini, Arezzo e Pavia, nella "top ten" delle incidenze più alte ogni centomila abitanti. Questo il riepilogo delle prime dieci province in Italia per incidenza:

Firenze (3.058)

Lodi (2.747)

Monza e della Brianza (2.677)

Siena (2.631)

Milano (2.538)

Prato (2.503)

Pisa (2.385)

Rimini (2.315)

Arezzo (2.275)

Pavia (2.235)

Pistoia (2.156)

Le altre province più colpite e dove l'incidenza è sopra i mille casi sono Lucca (2.136), Terni (2.079), Varese (2.049), Perugia (2.047), Como (2.005), Lecco (1.949), Cremona (1.879), Massa Carrara (1.780), Forlì-Cesena (1.769), Biella (1.740), Brescia (1.738), Bergamo (1.728), Vibo Valentia (1.723), Pescara (1.721), Ravenna (1.721), Chieti (1.715), Sondrio (1.651), Cuneo (1.642), Alessandria (1.626), Verbano-Cusio-Ossola (1.616), Teramo (1.585), Livorno (1.564), Trento (1.524), Treviso (1.524), Novara (1.512), Asti (1.498), Mantova (1.456), Verona (1.421), Napoli (1.420), Torino (1.395), Rovigo (1.384), Trieste (1.384), Vicenza (1.366), Venezia (1.344), Pordenone (1.308), Ferrara (1.294), Padova (1.283), Caserta (1.264), Vercelli (1.228), Rieti (1.216), Avellino (1.206), Bologna (1.203), Enna (1.192), Grosseto (1.180), Parma (1.142), Aosta (1.089), La Spezia (1.088), L'Aquila (1.080), Latina (1.028), Reggio nell'Emilia (1.020), Udine (1.010) e Piacenza (1.009).