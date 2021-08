Quali sono le province in cui i contagi stanno aumentando più velocemente, regione per regione L’aumento dei nuovi casi di Coronavirus in Italia riguarda soprattutto alcune province, in cui i contagi crescono più rapidamente rispetto a quanto non avvenga altrove. A preoccupare sono alcune città della Sardegna e della Sicilia. Vediamo quali sono le province italiane in cui aumentano maggiormente i contagi, guardando i dati di ogni singola regione.

A cura di Stefano Rizzuti

I contagi da Covid-19 continuano a crescere in Italia, anche se la salita della curva è meno ripida di quanto non sia avvenuta in passato. Il bollettino diramato dal ministero della Salute oggi, giovedì 12 agosto, fa registrare 7.270 nuovi casi, contro i 6.928 di ieri. Negli ultimi giorni il numero di nuovi casi di positività al Covid sembra salire in quasi tutte le Regioni italiane, con un aumento dell’incidenza che riguarda sempre più province. Per quanto riguarda le singole Regioni, quelle in cui si segnalano più casi positivi nelle ultime 24 ore sono la Sicilia (+1.134), la Toscana (+876) e la Lombardia (+679). L’incremento dei contagi preoccupa soprattutto in alcune province, nelle quali i nuovi casi sono molti più del resto d’Italia: l’aumento percentuale più alto si registra a Cagliari (+1,20%), Sud Sardegna (+0,96%) e nelle province siciliane di Messina (+0,95%), Agrigento (+0,82%) e Ragusa 110 (+0,70%).

Vediamo i dati delle tre province di ogni regione in cui si registra nelle ultime 24 ore un incremento quotidiano maggiore rispetto al totale dei contagi, con il numero di nuovi casi e l'aumento percentuale:

Lombardia:

Mantova 46 (+0,13%)

Cremona 35 (+0,13%)

Pavia 47 (+0,11%)

Veneto:

Rovigo 47 (+0,32%)

Verona 107 (+0,12%)

Venezia 84 (+0,12%)

Campania:

Salerno 132 (+0,19%)

Avellino 27 (+0,13%)

Napoli 305 (+0,12%)

Emilia-Romagna:

Rimini 87 (+0,23%)

Ferrara 53 (+0,22%)

Modena 122 (+0,18%)

Piemonte:

Novara 54 (+0,19%)

Verbano-Cusio-Ossola 18 (+0,14%)

Cuneo 51 (+0,10%)

Lazio:

Rieti 21 (+0,20%)

Roma 455 (+0,17%)

Viterbo 24 (+0,14%)

Toscana:

Pistoia 118 (+0,49%)

Livorno 82 (+0,44%)

Siena 62 (+0,42%)

Puglia:

Lecce 145 (+0,51%)

Barletta-Andria-Trani 31 (+0,12%)

Foggia 32 (+0,07%)

Sicilia:

Messina 263 (+0,95%)

Agrigento 118 (+0,82%)

Ragusa 110 (+0,70%)

Trentino Alto Adige:

Bolzano 77 (+0,10%)

Trento 33 (+0,07%)

Friuli-Venezia Giulia:

Pordenone 32 (+0,15%)

Udine 44 (+0,09%)

Trieste 13 (+0,06%)

Marche:

Fermo 47 (+0,44%)

Macerata 80 (+0,36%)

Ascoli Piceno 23 (+0,19%)

Liguria:

Imperia 56 (+0,37%)

Savona 24 (+0,14%)

La Spezia 15 (+0,11%)

Abruzzo:

Teramo 41 (+0,23%)

L’Aquila 35 (+0,18%)

Chieti 31 (+0,16%)

Calabria:

Reggio Calabria 109 (+0,44%)

Cosenza 102 (+0,44%)

Vibo Valentia 24 (+0,42%)

Sardegna:

Cagliari 236 (+1,20%)

Sud Sardegna 99 (+0,96%)

Sassari 75 (+0,40%)

Umbria:

Terni 52 (+0,44%)

Perugia 98 (+0,22%)

Basilicata:

Potenza 49 (+0,27%)

Matera 10 (+0,11%)

Molise:

Campobasso 4 (+0,04%)

Isernia 0

Valle d’Aosta: