Un maturando su 5 non sa che quest'anno ci saranno indicazioni precise sulle mascherine da utilizzare durante l'esame di maturità, ossia che quelle chirurgiche sono considerate le più adatte, le FFP2 sono sconsigliate mentre quelle cosiddette ‘di comunità' (come quelle in tessuto) sono praticamente vietate. E meno della metà sa che il dispositivo di protezione potrà essere tolto dal candidato durante il colloquio solo se sussistono le condizioni di distanziamento previste. Sono solo alcune delle avvertenze che hanno fatto seguito ad un monitoraggio condotto da Skuola.net per la Polizia di Stato, su un campione di 1.000 studenti di quinto superiore, alla vigilia dell'avvio della campagna anti fake news "Maturità al sicuro".

Proprio il Protocollo, secondo Skuola.net, "è la possibile fonte delle false piste", "un elenco di regole che, seppur non troppo diverso da quello che ha permesso di far sostenere in presenza l'esame 2020, sta mandando in confusione tantissimi maturandi". "A restare immutato nel tempo, invece, è l'obiettivo dell'iniziativa: contrastare, attraverso la corretta informazione, il propagarsi di notizie errate, bufale e leggende metropolitane – si legge ancora nel comunicato -. I dettagli del Protocollo, peraltro, sono stati ufficializzati solo alla fine di maggio, dando poco tempo ai ragazzi di ‘studiarselo' per bene. Il rischio di fare passi falsi il giorno della prova è dunque concreto e diffuso. Come mostra il monitoraggio effettuato, proprio su questi temi, da Skuola.net per la Polizia di Stato, su un campione di 1.000 studenti di quinto superiore".

Ad ogni modo il Protocollo da osservare durante gli esami fissa a due metri la distanza minima tra tutti i presenti nel luogo in cui si svolge l'esame, ma solo il 47% dei maturandi – meno di uno su 2 – dimostra di saperlo. Mentre l'8% di maturandi pensa di poter portare parenti e amici ad assistere al proprio orale, il 77% è consapevole che si potrà entrare a scuola al massimo con una persona al seguito e il restante 15% pensa sia obbligatorio affrontare la prova rigorosamente da soli. Moltissimi sono poi convinti che all'ingresso della scuola verrà misurata la temperatura: solo 1 su 4 sa che questo non sarà necessario, basterà presentare l'autodichiarazione.