Punto da insetto, si accascia a terra e muore: tragedia durante l’escursione

Tragedia nelle scorse ore durante una escursione tra i boschi di Arezzo, un uomo si è improvvisamente accasciato a terra dopo essere stato punto da un insetto ed è deceduto poco dopo, nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimarlo.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 settembre, in località Pontenano, nel territorio del comune di Talla. La vittima è un uomo di 53 anni di Montevarchi che stava effettuando un'escursione nei boschi con un amico. È stato quest'ultimo a lanciare i soccorsi vedendo il cinquantatreenne accasciarsi davanti ai suoi occhi.

L'allarme è partito intorno alle 13.45 ma, in attesa dei soccorsi del 118, la prima assistenza è stata data dalla stesa persona che era con il 53enne, che ha effettuato un massaggio cardiaco. Vista la gravità dei fatti, la centrale operativa, oltre all'ambulanza, ha invitato anche l'elisoccorso Pegaso ma ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato vano.

I sanitari, nonostante tutte le manovre rianimatorie messe in atto, infatti hanno dovuto dichiarare il decesso dell'uomo sul posto. Sul luogo dell'accaduto, oltre ai sanitari e mezzi di soccorso della Asl Toscana sud est, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso Alpino e i carabinieri.

L'uomo è morto stroncato da un arresto cardiaco che per i sanitari molto probabilmente è stato provocato da una puntura di insetto. L'uomo in pratica si sarebbe sentito male verosimilmente a seguito di una puntura di insetto e conseguente shock anafilattico. Spetta ai carabinieri però il compito di capire cosa sia accaduto esattamente anche in base ai referti medici.