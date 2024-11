Pugno in faccia e spray al peperoncino negli occhi del capotreno ad Arezzo: aveva solo chiesto il biglietto

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Si è preso un pugno in pieno volto, seguito da uno spruzzo di spray al peperoncino, da parte di un passeggero a cui aveva chiesto il biglietto. Un'altra aggressione ai danni di un capotreno è avvenuta sabato scorso, 9 novembre, sul treno che collega Arezzo al Casentino, nei pressi di Santa Mama, nel comune di Subbiano.

La dinamica dell'aggressione è stata simile a quella subita da Rosario Ventura, il 44enne accoltellato da un giovane senza biglietto su un convoglio a Genova Rivarolo.

In questo caso la vittima è stata un capotreno della linea gestita da Tft (controllata di Lfi, una società a maggioranza pubblica degli enti locali) che attraversa tutto il Casentino. Il 25enne stava controllando i biglietti quando si è imbattuto in un passeggero sprovvisto di tagliando e neanche intenzionato ad acquistarlo a bordo. Anzi, la sua reazione nei confronti del controllore è stata rabbiosa: prima gli ha sferrato un pugno in faccia, poi ha estratto una bomboletta di spray urticante e gliel'ha spruzzata negli occhi.

Immediato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bibbiena, che hanno proceduto all'identificazione e alla denuncia dell'aggressore.

Per il capotreno, portato al pronto soccorso, nessuna grave conseguenza – tre giorni di prognosi – ma l’episodio si somma a un altro caso analogo avvenuto sempre in provincia di Arezzo, durante un fine settimana particolarmente critico per il trasporto pubblico: il conducente di un autobus è stato colpito da un passeggero che, dopo avergli rotto il naso con un pugno, è fuggito. La diagnosi dell’ospedale San Donato di Arezzo per l’autista è stata frattura del setto nasale."