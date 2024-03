Prove invalsi 2024, al via oggi: il calendario per classi primarie e secondarie e gli esempi Iniziano oggi, venerdì 1 marzo, le prove Invalsi 2024. Si parte con gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori: ecco tutto quello che c’è da sapere su calendario, materie e risultati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Iniziano oggi, venerdì 1 marzo, le prove Invalsi 2024. Si parte con gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori e che dal prossimo 21 giugno si sottoporranno all'esame di Maturità: questi svolgeranno le prove dall'1 al 27 marzo. Gli alunni e alunne di terza media lo faranno dal 4 al 30 aprile.

Le scuole possono scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le prove agli allievi delle classi non campione, in una finestra temporale indicata dall'Invalsi stesso all'interno del periodo di somministrazione, definito a livello nazionale, e cioè i giorni 1, 4, 5 e 6 marzo 2024. La sessione suppletiva, in cui svolgono le Prove anche i privatisti, va dal 27 maggio al 6 giugno 2024.

Le rilevazioni nazionali – ricorda Invalsi – si svolgono in diversi momenti del percorso scolastico proprio per aiutare a comprendere il livello di competenza raggiunto dagli studenti durante l'intero iter formativo scolastico.

Si ricordi che l'aver svolto le prove sarà requisito di ammissione all’esame di Maturità e a quello di terza media. Questo significa che è necessario partecipare alle prove per sostenere gli esami, ma l'esito non incide sul voto finale né sulla promozione. È possibile consultare i risultati, che saranno disponibili tra maggio e giugno, online sul sito dedicato.

Il calendario delle Prove Invalsi 2024 e le date per classi

Le prove Invalsi 2024 si svolgeranno, come di consueto, da marzo a maggio: inizierà il grado 13 (quinte superiori), seguiranno poi i gradi 8, 10 e la Primaria. Tutti gli allievi sostengono una prova di Italiano e una di Matematica; i maturandi, gli studenti dell'ultimo anno dell'elementari e della terza media svolgono anche una prova di Inglese, suddivisa in reading e listening.

Ecco, di seguito, il calendario completo:

Le Prove INVALSI dei maturandi: (grado 13) dall’1 al 27 marzo;

Le Prove INVALSI della terza media: (grado 8) dal 4 al 30 aprile;

Le Prove INVALSI della seconda superiore: (grado 10) dal 13 al 31 maggio;

Le Prove INVALSI della Primaria: (grado 2 e grado 5) nelle seguenti date: Prova di Italiano il 7 maggio (sessione di recupero 14 maggio)Prova di Matematica il 9 maggio (sessione di recupero 16 maggio)Prova di Inglese (grado 5) il 6 maggio (sessione di recupero 13 maggio).

Dove consultare gli esempi di prove di matematica, italiano e inglese

È possibile esercitarsi con le prove Invalsi sul sito ufficiale, dove è possibile trovare esempi di prove di italiano, matematica e inglese per ciascun grado.

Come si svolgono e quanto tempo si ha a disposizione

La modalità di somministrazione cambia a seconda del ciclo d’istruzione. Nella Scuola primaria le Prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e matita.

La Scuola secondaria, invece, utilizza la modalità CBT e svolge le Prove all’interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili.

Dunque, ogni scuola sceglierà autonomamente il proprio calendario. È possibile pertanto che le prove vengano svolte tutte nella stessa giornata oppure in date differenti.

Quando arriveranno i risultati e dove consultarli online

I risultati delle prove Invalsi potrebbero arrivare tra maggio e giugno e sono utili per valutare l’efficacia del sistema scolastico. Offrono elementi sia per una valutazione globale, sia per l’autovalutazione dei singoli istituti.

Le prove non saranno corrette dai professori delle scuole, bensì da un team di professionisti incaricati direttamente dall'Istituto Invalsi. Per quanto riguarda le prove di italiano e matematica gli esiti saranno espressi su una scala di 5 livelli descrittivi, da 1 che è il più basso, fino al 5 che è il più alto. Per quanto riguarda l'inglese gli esiti, tra lettura e ascolto, sono espressi su tre livelli: non ancora B1, B1 e B2.