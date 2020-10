Tre persone sono state denunciate per sfruttamento illegale della prostituzione in due appartamenti del centro di Campobasso. Si tratta di giri diversi ma gestiti entrambi da persone di origine dominicana. Le indagini della Polizia di Campobasso hanno portato alla luce l'attività seguendo gli spostamenti di diversi clienti, cittadini normali e insospettabili, che ogni giorno animavano il via vai nelle due abitazioni, dove si recavano per consumare rapporti sessuali a pagamento.

Nel primo caso i poliziotti della squadra mobile hanno messo sotto osservazione un appartamento di una nota via del centro del capoluogo molisano, durante diversi appostamenti. La casa era stata regolarmente affittata da una donna della Repubblica Dominicana che aveva già dei precedenti per reati legati allo sfruttamento della prostituzione. La donna non gestiva direttamente il giro di sesso a pagamento, ma aveva ceduto l’appartamento ad altre persone straniere che avevano messo su l’attività.

A conclusione delle indagini la polizia ha denunciato la donna per il reato di favoreggiamento della prostituzione. La proprietaria dell’appartamento, ignara di quanto accadeva in casa sua ed è stata invitata a recedere dal contratto di locazione “per cause illecite e contrarie a norme imperative e all’ordine pubblico e al buon costume”.

La seconda attività emersa da questa stessa indagine è nel centro storico di Campobasso. In questo caso il proprietario della casa aveva stipulato un contratto d’affitto irregolare con un cittadino dominicano transessuale che utilizzava la casa per prostituirsi, pubblicizzando i propri servizi su un sito online. Nei guai sia il proprietario di casa che un suo amico, il quale aveva l’effettiva disponibilità dell’immobile. Entrambi erano a conoscenza di quello che accadeva in casa e per questo sono stati denunciati per il reato di favoreggiamento della prostituzione.