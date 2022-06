Proposta di matrimonio in volo, l’hostess si inginocchia: “Alejandra vuoi sposarmi?” Ha aspettato che l’aereo arrivasse a Los Angeles per inginocchiarsi e chiedere alla sua fidanzati di sposarla. Una proposta di matrimonio su un volo della Alaska Airlines ha suggellato la storia d’amore di Veronica e Alejandra.

A cura di Chiara Ammendola

Una proposta di matrimonio in volo. È la scena alla quale si sono ritrovati ad assistere i passeggeri di un volo della Alaska Airlines quando l'assistente di volo Veronica Rojas si è inginocchiata chiedendo in sposa la sua fidanzata. Una proposta alla quale la giovane Alejandra Moncayo ha risposto subito sì.

Le due si erano conosciute in aereo due anni fa

Veronica Rojas, assistente di volo, ha deciso di organizzare la sorpresa proprio durante il mese del pride su un aereo della Alaska Airlines, compagnia per la quale lavora ormai da tempo. Ed è grazie al suo lavoro che ha conosciuto l'attuale fidanzata, e futura sposa, Alejandra Moncayo. E così, dopo due anni da quel loro primo incontro, per suggellare la loro storia d'amore, ha deciso di sorprendere la sua ragazza con un'indimenticabile proposta di matrimonio su un volo per Los Angeles.

La proposta è avvenuta mercoledì su un volo partito da San Francisco e diretto a Los Angeles. Una volta che l'aereo ha raggiunto il gate, Rojas si è inginocchiata e, utilizzando lo speaker, ha dichiarato il suo amore ad Alejandra e le ha chiesto di sposarla. L'aereo è stato addobbato con decorazioni ad hoc chiamate "Pride in the Sky" dedicate al mese del pride. La giovane hostess ha poi confessato che le fidanzata era intenzionata a farle la medesima proposta proprio una volta atterrate a Los Angeles, città che aveva fatto da sfondo al loro amore.