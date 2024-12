video suggerito

Prof rivolge frase razzista a una studentessa: "Ci rubate il lavoro". Scuola apre procedimento disciplinare Una scuola di Piacenza ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un professore accusato di aver rivolto frasi razziste a una sua studentessa durante un'interrogazione. Secondo l'isituto, però, si sarebbe trattato di "un malinteso" dopo "una battuta" dell'insegnante.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un insegnante che a Piacenza è stato accusato di aver rivolto una frase razzista a un'allieva. Secondo quanto riporta il quotidiano Libertà, il professore avrebbe apostrofato un'alunna durante un'interrogazione con una frase razzista, definendola "extracomunitaria" e "una di quelli che vengono in Italia a rubarci il lavoro".

Il tutto sarebbe accaduto durante gli ultimi giorni di lezione prima della pausa natalizia e l'episodio è stato segnalato al quotidiano da fonti diverse. La dirigenza dell'istituto scolastico ha spiegato al quotidiano di aver "condotto delle indagini interne". "La storia non è risultata così come alcuni la raccontano – ha affermato la dirigenza scolastica, confermando di fatto quanto successo in aula – Ci sarebbe stato un fraintendimento, ossia una battuta capita male, anche se era da evitare. Il professore comunque si è scusato". La scuola ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del docente.

La famiglia della studentessa, invece, non avrebbe attualmente sporto denuncia per quanto accaduto, seppur provata dalle frasi rivolte alla figlia. Secondo quanto riferisce la scuola, i familiari della ragazza si sono affidati all'istituto, lasciando che la scuola conducesse le proprie indagini e aprisse da sé un procedimento disciplinare nei confronti dell'insegnante. Chiamato a spiegare la natura del proprio comportamento, il docente avrebbe fatto le proprie scuse per quanto detto in aula poco prima della pausa natalizia.

Secondo le informazioni rese note dal quotidiano piacentino che per primo ha diffuso la notizia, la ragazza sarebbe apparsa subito molto turbata dalle affermazioni dell'insegnante, ma ha ricevuto quasi immediatamente la solidarietà dei suoi compagni di classe.