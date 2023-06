Prof colpita da pallini a Rovigo, ministro Valditara: “Rivedere il voto degli studenti” Isabella Sgarbi, dirigente dell’Istituto “Viola Marchesini” di Rovigo, ha commentato all’Ansa: “Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo il Consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione”.

A cura di Davide Falcioni

Il nove in condotta assegnato ai due studenti dell’Itis Marchesini di Rovigo che a ottobre scorso avevano sparato dei pallini con una pistola ad aria compressa contro la professoressa di Scienze potrebbe essere cambiato con un voto inferiore. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, infatti, ha chiesto di rivedere le decisioni prese dalla scuola ed effettuare una valutazione più approfondita: "Visti gli esiti della relazione degli ispettori e considerata la non corretta applicazione del Dpr 122/2009 e del regolamento di istituto, ho avvertito l'esigenza di invitare la dirigente scolastica a riconvocare il consiglio di classe, al fine di riconsiderare in autotutela le decisioni prese", ha scritto il ministro.

La dirigente scolastica: "Rivaluteremo la situazione"

Isabella Sgarbi, dirigente dell'Istituto "Viola Marchesini" di Rovigo, ha commentato all'Ansa: "Ha parlato il ministro, ora riconvocheremo il Consiglio di classe per riflettere e rivalutare la situazione". Nei giorni scorsi il ministero dell'Istruzione e del Merito aveva inviato un'ispezione alla scuola. La comunicazione da parte del ministro Valditara di rivedere il voto agli studenti, ha aggiunto Sgarbi, "è stata comunicata dall'Ufficio scolastico regionale".

Valditara: "Intervenire sul tema della condotta e delle sospensioni"

Lo stesso Valditara, intervenendo alla Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, ha spiegato che "bisogna intervenire sul tema della condotta e delle sospensioni: non sono favorevole a lasciare a casa, a non fare nulla a un ragazzo che si è comportato male, significa abbandonarlo a se stesso. Domani presenterò delle proposte in questa direzione per dare responsabilità, maturità, autorevolezza e perché serve rispetto verso i docenti. Ridare dignità ai docenti passa anche nel saper trovare la casa laddove il costo della vita è elevato: dobbiamo fare accordi con le Regioni per trovare appartamenti, gli stipendi dei docenti rischiano di essere inadeguati ad affrontare determinate realtà".

"Ridare loro dignità – ha proseguito il ministro – significa anche proteggere i docenti. L'Avvocatura dello stato è stata messa a servizio di chi è stato aggredito: una decina di richieste sono già arrivate; è assolutamente ingiusto che chi è stato aggredito debba pagarsi le spese legali e lo Stato deve essere accanto a chi è aggredito, di qui la decisione, per i casi gravi, di costituirsi con lo Stato che chiede un risarcimento; faccio riferimento in particolare agli adulti, in tanti casi sono genitori, questo significa che si è rotta l'alleanza per la scuola che è invece interesse di tutti che ci sia. Alcuni casi gravi non devono farci condizionare, comunque la famiglia e i ragazzi italiani hanno gli anticorpi per rispondere in modo positivo. La stragrande maggioranza dei nostri ragazzi vogliono un futuro di gioia e realizzazione, sfatiamo alcuni pregiudizi e ricordiamo che rispettare il docente è anche usare responsabilmente il cellulare".