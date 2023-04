Processo trattativa Stato-mafia, la Cassazione assolve Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Sono stati assolti in via definitiva “per non aver commesso il fatto” gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno nell’ambito del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Assoluzione definitiva anche per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri.

Sono stati assolti in via definitiva "per non aver commesso il fatto" gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno nell'ambito del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia. Assoluzione definitiva anche per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri. A deciderlo la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, che intorno alle 17:30 di oggi nell'aula Giallombardo ha letto il dispositivo della sentenza. I giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo il 23 settembre 2021.

I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno inoltre dichiarato la prescrizione per il boss di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella, condannato dai giudici di Appello di Palermo a 27 anni e per il medico Antonino Cinà, ritenuto vicino a Totò Riina, a cui in secondo grado furono inflitti 12 anni di reclusione nell'ambito del procedimento sulla presunta trattativa stato-Mafia. I giudici hanno infatti riqualificato i reati di violenza e minaccia ad un corpo politico dello Stato nella forma del tentativo. Con la riqualificazione la fattispecie è andata in prescrizione.

Il generale Mori: "Sono parzialmente soddisfatto"

"Sono parzialmente soddisfatto considerando che per 20 anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non avere fatto nulla, il mio mestiere lo conosco, so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto", ha commentato a caldo il generale ex Ros Mario Mori.

Il Processo sulla trattativa Stato-mafia

I giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione si sono espressi sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra. L’accusa rivolta agli ex ufficiali dei Ros era quella di aver trasmesso alle Istituzioni la minaccia della mafia che, in cambio di un alleggerimento delle condizioni carcerarie, avrebbe fermato le stragi che nel 1992 e 1993 insanguinarono l’Italia.

All’esame della Cassazione in particolare c'era la sentenza di 2.791 pagine emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Palermo che, il 23 settembre 2021, aveva ribaltato la decisione di primo grado assolvendo "per non aver commesso il fatto" l’ex senatore Dell’Utri e "perché il fatto non costituisce reato" gli ex generali del Ros dei Carabinieri Mori e Subranni e l’allora capitano De Donno.

Rispetto al primo grado erano state confermate solo le condanne al boss corleonese Leoluca Bagarella (ridotta da 28 a 27 anni) e quella al medico Antonino Cinà: il medico di Totò Riina era stato condannato a 12 anni perché accusato di aver fatto da "postino" al papello, ovvero la lista delle richieste di Cosa Nostra allo Stato per far cessare le stragi.