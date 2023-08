Problemi ai motori, Wizz Air annuncia la cancellazione di diversi voli per ispezioni ai velivoli Il problema è nato da una segnalazione della Pratt & Whitney, un’industria aerospaziale statunitense che ha avviato controlli su 1.200 motori: la compagnia aerea ha dovuto fermare sei aerei.

A cura di Antonio Palma

Tra record di passeggeri, utili in aumento e nuovi velivoli in arrivo, per la compagnia aerea low-cost Wizz Air però arrivano anche cattive notizie. In una estate che sembrava andare a gonfie vele, infatti, sul vettore si è abbattuta una pesante grana che ha costretto l’azienda a cancellazioni e rimborsi dei viaggiatori. Tutta colpa di possibili problemi ai motori di alcuni velivoli per i quali è scattato un immediato piano di ispezioni.

Come comunicato dalla stessa Wizz Air nei giorni scorsi, il problema è nato da una segnalazione della Pratt & Whitney, un'industria aerospaziale statunitense specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di motori aeronautici. A seguito della comunicazione, infatti, la compagnia ha dovuto fermare sei aerei per i quali è stata richiesta la rimozione dei dodici motori per potere effettuare le ispezioni necessarie.

L’azienda Usa ha fatto partire controlli a tappeto su 1.200 motori Pratt & Whitney a causa di possibili problemi dovuti alle polveri di metallo utilizzate nella produzione. Wizz ha affermato che a causa delle ispezioni ha dovuto apportare modifiche alla sua programmazione con conseguente cancellazione di alcuni voli in determinati giorni e per alcune destinazioni.

La compagnia aerea non ha spiegato quali saranno le rotte interessate, limitandosi a comunicare che i passeggeri coinvolti saranno avverti singolarmente. A loro verrà offerto un volo alternativo, un rimborso completo tramite il metodo di pagamento utilizzato o un credito di prenotazione pari al 120% della tariffa originale. “Wizz Air si scusa sinceramente per i disagi causati da questo evento imprevisto e fuori dal proprio controllo, ma la sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e dell’aeromobile è assoluta priorità della compagnia” recita un comunicato.

Secondo la compagnia per ora non ci sono segnali di un impatto negativo sulla redditività, ma non ha escluso che il numero dei motori da revisionare possa aumentare nei prossimi giorni con conseguenti ulteriori cancellazioni.