Previsioni meteo venerdì 15 ottobre: freddo e vento forte ma nel weekend temperature in rialzo Freddo e ancora piogge sull’estremo sud per venerdì ma anche un rialzo termico diffuso nel weekend, preludio a una nuova settimana quando sarà ottobrata per tutti. Ecco che tempo farà venerdì 15 ottobre a causa dello spostamento del vortice ciclonico sempre più verso sud e l’arrivo di un vasto campo di alta pressione che avvolgerà l’Italia da Nord.

A cura di Antonio Palma

Le previsioni meteo di venerdì 15 ottobre indicano un fine settimana dal doppio volto. Venerdì, infatti, saremo ancora alle prese con vento forte e un insolito freddo per il periodo. Sabato e domenica, invece, assisteremo a un miglioramento del tempo generalizzato e un rialzo delle temperature. Mentre il vortice ciclonico responsabile del maltempo lascerà gradualmente l'Italia spostandosi verso sud est, infatti, un vasto campo di alta pressione avvolgerà l'Italia da nord ovest regalando tempo stabile e asciutto su buona parte della Penisola e un rialzo termico diffuso nel weekend, preludio a una nuova settimana quando sarà ottobrata per tutti.

Stando alle previsioni meteo degli esperti de IlMeteo.it, venerdì 15 ottobre sarà caratterizzato ancora dal freddo intenso e pungente causato dalle correnti di aria polare che hanno investito l'Italia ma comincerà ad attenuarsi nel corso del giorno insieme al vortice ciclonico che si sposta verso la Grecia. Sarà un Venerdì quindi dalla doppia faccia con mattino ancora freddo ma con temperature in rimonta a causa dell'alta pressione delle Azzorre che porterà poi nel weekend a un dominio dell'anticiclone anche se no per tutti visto che resisteranno alcune piogge sulle due Isole maggiori e sull'estremo sud.

Come conferma 3bmeteo, infatti, venerdì 15 ottobre avremo ancora nubi e qualche isolato piovasco tra Sicilia, Calabria e Salento al mattino ma in assorbimento nel corso del giorno con freddo pungente al mattino e alla sera ma temperature massime in lieve rialzo visto che altrove il sole prevale a parte qualche annuvolamento su Appennino e Adriatico senza particolari conseguenze. Nel weekend l'anticiclone prova a riprendersi l'Italia ma le isole rimarranno nel mirino dell'instabilità.

Al nord freddo al mattino ma sole durante il giorno

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, il tempo per venerdì 14 ottobre nelle Regioni settentrionali sarà generalmente soleggiato fin dal mattino a parche poche nubi innocue di passaggio su alcuni settori, peggiorerà leggermente in serata quando le velature saranno maggiori ma senza pioggia. Temperature minime in diminuzione in Pianura padana e in aumento altrove , massime stazionarie in Pianura padana e in aumento su resto del nord.

Al Centro nuvole in Abruzzo

Sulle regioni centrali qualche annuvolamento più compatto al mattino sull'Abruzzo mentre altrove tempo soleggiato . Dalla serata nubi in aumento su Sardegna settentrionale e sula toscana. Temperature minime in calo sui versanti tirrenici. Massime in aumento ovunque.

Al sud ancora pioggia e nuvole

Al sud ancora molte nuvole sulla Sicilia, in particolare sui settori tirrenici, ma anche sulle aree costiere ioniche dove si prevedono piogge e rovesci a livello locale. Celo parzialmente nuvoloso sul resto del sud dove il tempo sarà più asciutto. Le temperature saranno in diminuzione, sia le minime che le massime