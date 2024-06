video suggerito

Previsioni meteo, Italia spaccata a metà domenica 2 giugno: temporali al Nord e caldo al Sud Secondo le previsioni meteo di oggi, domenica 2 giugno, festa della Repubblica, l’Italia sarà spaccata a metà con temporali al Nord e possibilità di neve sulle Alpi e caldo al Sud. Ma il maltempo avrà i giorni contati: dal 5 giugno arriva l’anticiclone africano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio.

Inizio di giugno con l'Italia spaccata letteralmente a metà dal punto di vista meteo. Secondo le previsioni di domani, domenica 2 giugno, festa della Repubblica, ci sarà maltempo con temporali e locali nubifragi, addirittura con possibilità di vedere qualche fiocco di neve sopra i 1600 metri, al Nord, mentre al Sud, seppur non manchi l'instabilità ci saranno sole e caldo.

Meteo oggi 2 giugno, tempo instabile al nord e soleggiato al Sud

Secondo le previsioni meteo di domani 2 giugno, al Nord ci sarà ancora maltempo. Non solo. L'aria più fredda in quota porterà anche un calo della quota neve sulle Alpi con fiocchi fin verso i 1600 metri. Comincerà una nuova fase che proprio a partire dalle prossime ore dovrebbe portare un nuovo peggioramento del tempo con piogge e acquazzoni sparsi. Rovesci sono attesi ancora sul Triveneto, soprattutto i settori alpini, prealpini e le alte pianure.

Tempo più stabile sul resto d'Italia, con le temperature che torneranno a salire verso i 25 gradi, con picchi di 29 e 30 gradi in Puglia e Calabria e oltre i 32 in Sicilia. Possibili rovesci anche in Toscana e Campania.

Ma dopo i temporali arriva l'anticiclone africano

Ma il maltempo ha i giorni contati. Dopo i temporali e la grandine, nel corso della prossima settimana ci sarà la riscossa dell'anticiclone africano che porterà il primo vero caldo e un assaggio di estate. Dalla giornata di mercoledì 5 giugno una vasta area di alta pressione di origine sub-tropicale si espanderà infatti dal Nord Africa verso il bacino del Mediterraneo, facendo salire le temperature anche nel nostro Paese. Il termometro, in particolare, salirà al Sud, dove potrà raggiungere punte di 34 gradi centigradi sulle Isole Maggiori. Poi, comincerà a fare caldo anche al Nord con i primi 29-30°C della stagione sulle zone pianeggianti.