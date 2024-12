video suggerito

Previsioni meteo della settimana: arriva l'Anticiclone e torna il sole ma nuova perturbazione in vista Le Previsioni meteo della settimana dal 16 al 22 dicembre sull'Italia: bel tempo fino a mercoledì ma le tendenze meteo indicano un nuovo peggioramento da giovedì 19 dicembre con temporali, freddo e neve fino in collina.

A cura di Antonio Palma

Sull’Italia arriva l'Anticiclone e da oggi tornano sole e bel tempo quasi ovunque ma non durerà a lungo perché una nuova perturbazione è già in vista. Sono queste le previsioni meteo della settimana dal 16 al 22 dicembre sul nostro Paese. Nella prima metà della settimana, dunque, bel tempo da nord a sud con temperature diffusamente in aumento. Le tendenze meteo indicano però un nuovo peggioramento da giovedì prossimo 19 dicembre quando assisteremo ancora a piogge e temporali ma anche a nevicate a quote collinari sugli Appennini a causa dell’irruzione di aria fredda.

Meteo, inizio settimana con sole e bel tempo

Inizio di settimana all’insegna del bel tempo diffuso sull’Italia a parte i residui effetti della precedente perturbazione che oggi porteranno deboli piogge o rovesci su Sicilia e Calabria ma in miglioramento già dalla tarda mattinata. Da martedì 17 dicembre l'Anticiclone si estenderà su tutta le Penisola con tempo asciutto e sole prevalente quasi ovunque da nord a sud. Nuvolosità e qualche pioggia attesa solo nel Levante ligure e nell’estremo nordovest della Toscana. Stessa situazione meteo anche mercoledì 18 dicembre con in più nebbie intense al primo mattino e dopo il tramonto su Pianura Padana e valli interne del centro.

Giovedì 19 e venerdì 20 dicembre cambia tutto e torna il maltempo

Da giovedì 19 dicembre la situazione meteo cambia repentinamente a causa dell’irruzione di aria fredda e di una nuova perturbazione atlantica che porterà piogge, temporali e neve a partire dal nord ovest e in rapina estensione a tutte le regioni tirreniche. Le piogge interesseranno prima Liguria e Lombardia e poi il Triveneto e in serata Marche, Umbria e Lazio. Nevicate diffuse lungo le Alpi con quota neve anche sotto i 1000 metri. Venerdì 20 dicembre maltempo in estensione anche al sud con cielo molto nuvoloso su tutta la Penisola e precipitazioni temporalesche diffuse. Avremo un brusco calo termico al centro sud, vento forte e quota neve fino a 600 metri in Appennino centrale.

Previsioni meteo nel week end, tempo migliora domenica

Nella giornata di sabato 21 dicembre migliora nettamente al nord con perturbazione in allontanamento verso est ma ancora maltempo diffuso al sud con piogge su Puglia, Molise, Calabria e nord della Sicilia. Anche qui però maltempo in attenuazione dal pomeriggio. Il tempo migliora ovunque domenica 22 dicembre con giornata prevalentemente soleggiata.