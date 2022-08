Previsioni meteo della prossima settimana: sole al nord, tempo instabile al sud Tra martedì e mercoledì il riavvicinamento dai Balcani di un vortice di bassa pressione in quota favorirà una fase instabile più accentuata e diffusa al meridione.

A cura di Redazione Meteo

L'ultima settimana di agosto inizierà con temperature ancora diffusamente vicine alle medie quindi con condizioni di caldo estivo nella norma.

Anche i venti da nord tenderanno in parte ad attenuarsi con un Maestrale che spirerà ancora moderato solo sul medio e basso Adriatico e in prossimità delle Isole. Mentre domani avremo un tempo prevalentemente soleggiato, con un po’ di instabilità solo tra Calabria e Sicilia, tra martedì e mercoledì il riavvicinamento dai Balcani di un vortice di bassa pressione in quota favorirà una fase instabile più accentuata e diffusa al meridione, in Sicilia e, martedì, temporaneamente anche tra l’Abruzzo e il basso Lazio.

Giovedì le precipitazioni torneranno a concentrarsi nelle zone montuose dell’Appennino e della Sicilia. Da venerdì – quindi – sembra probabile il ritorno di qualche temporale lungo le Alpi con successivo interessamento sabato anche delle pianure del Nord-Ovest.

Previsioni meteo lunedì 22 agosto

In mattinata prevarranno le schiarite con qualche annuvolamento più importante nel Gargano e tra la Calabria tirrenica e il nord-est della Sicilia. Nel pomeriggio temporanea fase di instabilità con lo sviluppo di locali rovesci o temporali in Calabria e sulla Sicilia interna e orientale, inizialmente a ridosso dei monti con successivo sconfinamento verso lo Ionio. Un po’ di nubi lambiranno anche il Nord-Est e cumuli si formeranno a ridosso dei monti con sporadici e brevi rovesci o temporali possibili nelle Alpi Marittime e nelle zone interne dell’alta Toscana, della Sardegna e dell’Appennino lucano. Temperature quasi stazionarie con massime al più in lieve calo al Sud e nelle Isole. Venti settentrionali ancora di moderata intensità sul medio e basso Adriatico, sul Mare di Sardegna e nei Canali delle Isole.