Previsioni meteo del week end: sabato freddo intenso a Nord, domenica torna l’alta pressione e il bel tempo Quello che sta per iniziare sarà un weekend dai due volti: sabato gelido con valori sotto le medie quasi ovunque, specie al mattino con locali gelate, possibili nevicate e forti venti che accentueranno la sensazione di freddo. Domenica l’alta pressione sarà invece dominante con bel tempo da Nord a Sud.

A cura di Biagio Chiariello

Le previsioni meteo per il week end che sta per iniziare saranno all'insegna dell‘instabilità. L’atmosfera nei prossimi giorni sarà infatti piuttosto irrequieta: passeremo dai 5-7°C sotto media ad una caldo anomalo da domenica pomeriggio in poi ad iniziare dalle Alpi, complice una robusta area di alta pressione che nelle prossime 48 ore si rinforzerà sull’Europa occidentale.

La nuova perturbazione nelle ultime ore ha già portato maltempo al Centro-Sud con piogge, rovesci e nevicate sull’Appennino centrale. Nella giornata di oggi soffieranno venti settentrionali che, da domani 16 dicembre, si disporranno da Nord: l’arrivo di aria fredda determinerà un brusco calo termico con temperature che si porteranno temporaneamente anche sotto la media stagionale. Non si escludono nevicate.

La situazione cambierà da domenica 17 dicembre quando nel cuore dell’Europa Centrale si formerà un blocco anticiclonico con importanti valori di pressione che porterà il termometro a salire quasi ovunque con temperature anche sopra i 10 gradi.

Meteo sabato 16 dicembre: freddo intenso a Nord

Nuvolosità variabile sul medio e basso Adriatico, lungo l’Appennino e sul basso Tirreno con possibili piogge tra basse Marche, Abruzzo, Molise e sulla Sicilia tirrenica. Residue nevicate sui 400 metri. Altrove ampie schiarite, ma con il rischio nelle ore fredde di alcune nebbie sulla Valle Padana centrale.

Ancora venti intensi settentrionali con temperature in forte calo sia nei valori minimi che in quelli massimi; soprattutto durante la notte torneranno gelate diffuse al Nord e nelle valli interne del centro.

Previsioni meteo di domenica 17 dicembre: torna il bel tempo

Domenica 17 dicembre tempo più stabile e via via con temperature in aumento ad iniziare dalla montagna. L‘alta pressione diventerà infatti più dominante e tenderanno a dissolversi anche le poche incertezze sul versante adriatico.

Il bel tempo sarà prevalente, salvo nubi compatte in Pianura Padana, specie al mattino.