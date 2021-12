Previsioni meteo 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno con l’anticiclone africano, nebbia e caldo Che tempo farà il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno. Le previsioni meteo: notte di San Silvestro con l’anticiclone africano, tra caldo anomalo per il periodo, sole su gran parte d’Italia, nebbie e foschie.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo del 31 dicembre indicano che trascorreremo le ultime ore dell’anno con l’anticiclone africano, tra caldo anomalo per il periodo, sole su gran parte d’Italia ma anche nebbie e foschie. Nebbie e foschie l’ultimo giorno dell’anno soprattutto in Val Padana ma anche su pianure e valli interne di Toscana, Umbria e Lazio, a tratti anche su coste di Sardegna occidentale, Marche e Abruzzo. Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature stazionarie per il brindisi di Capodanno, con massime tra 16 e 19 gradi.

Secondo gli esperti meteo quindi il protagonista assoluto delle prossime ore sarà l'anticiclone africano che, accompagnato da aria calda in quota, si impadronirà di buona parte del bacino del Mediterraneo e condizionerà pesantemente anche i primi giorni del nuovo anno.

Al Nord nubi e nebbia diffusa

Gli esperti meteo dell’Aeronautica Militare prevedono per oggi, venerdì 31 dicembre 2021, al Nord nubi basse e stratificate in Pianura Padana, con nebbia diffuse al primo mattino e dopo il tramonto. Cielo sereno e poco nuvoloso sul resto delle regioni settentrionali. Temperature in calo su Alpi, Prealpi, Appennino Ligure e isole maggiori, in aumento sul resto del Paese.

Bel tempo al Centro-Italia

Bel tempo su tutto il Centro-Italia, con aumento delle nubi in serata sulla Sardegna settentrionale e Toscana. Temperature massime in diminuzione su Sardegna occidentale, stazionare su Toscana, Umbria e Lazio settentrionale.

Sole e caldo al Sud

Al Sud e in Sicilia sarà una giornata di bel tempo e sole ovunque. Venti dai quadranti settentrionali, moderati sul Mar Ionio che sarà di conseguenza molto mosso. Valori massimi attesi tra i 12 di Potenza e i 18 di Napoli.