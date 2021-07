Previsioni meteo 27 luglio, maltempo con temporali e grandine: ma nel weekend nuova ondata di calore Che tempo farà domani? Secondo le previsioni meteo di martedì 27 luglio a farla da padrone al Nord sarà ancora il maltempo con temporali e grandinate, che nel pomeriggio arriveranno anche sulla Liguria e sulla Toscana, maggiore stabilità invece al Sud. Ma da giovedì tornerà su tutto il Paese l’anticiclone africano che porterà una nuova ondata di caldo.

A cura di Redazione Meteo

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia: secondo le previsioni meteo di domani, martedì 27 luglio, i temporali e le grandinate anche di una certa intensità che già oggi stanno interessante le regioni settentrionali proseguiranno anche nelle prossime ore, mentre al Centro Sud la situazione si manterrà stabile, con temperature alte e sole. Ma niente paura: entro il fine settimana tornerà l'anticiclone africano che porterà su tutta la Penisola una nuova ondata di calore, con temperature dino ai 44/45 gradi e sarà ovunque di nuovo estate.

Previsioni meteo domani, le regioni a rischio pioggia

Un fronte temporalesco attraverserà anche domani, martedì 27 luglio, le regioni settentrionali. Sotto osservazione saranno soprattutto i comparti alpini, quelli prealpini ma anche parecchie aree di pianura come quelle piemontesi, lombarde, quelle più settentrionali emiliane fino a gran parte del Triveneto. In queste aree ci potranno essere anche fenomeni molto intensi, come grandinate e forte vento. A rischio rovesci anche il Levante Ligure e il nord della Toscana. Poco da segnalare invece per il resto del Paese specie sul Mezzogiorno dove sole e calura in deciso aumento domineranno indisturbati, solo con qualche nuvola in più sul Centro e in Sardegna, dove non mancheranno ampie schiarite. Continuano a dominare i venti meridionali di Scirocco.

Ma nel weekend torna il caldo record

Ma la situazione, soprattutto al Nord, comincerà a cambiare già da mercoledì 28 luglio, quando l'anticiclone africano tornerà sul nostro Paese portando una maggior e più omogenea stabilità, ma anche una decisa impennata delle temperature. Da giovedì 29 e fino a tutto il weekend, infatti, una nuova e pesante ondata di calore farà lievitare le colonnine di mercurio su tutta Italia fino a toccare probabilmente nuovi record di caldo su molti angoli del Sud con picchi termici addirittura oltre i 44/45°C.