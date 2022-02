Previsioni meteo 27 febbraio, sole sul Nord dell’Italia, neve e pioggia tra Centro e Sud Che tempo farà oggi domenica 27 febbraio? Sul settentrione sono previsti cieli sereni e sole per tutto l’arco delle 24 ore mentre tra Centro e Sud si registreranno nuvole, pioggia e neve dai 400 metri in su.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per la giornata di oggi domenica 27 febbraio previsto ancora sole sul nord dell'Italia, con cieli sereni fino al Centro della Penisola in un trend già affermatosi durante la settimana precedente. Diversa invece la situazione a Sud dove nuvole e brevi piogge la faranno da padrone dalle prime ore della mattina. In particolare la pioggia turberà la domenica del Molise, Puglia e Basilicata. In mattinata fenomeni anche sulla Calabria e sulla Sicilia. Nevicate previste a quote superiori a 400 metri fin dalla mattina lungo l'Appennino Centrale.

Nord, nuvole su Emilia Romagna, sole sul settentrione

Nella giornata di oggi domenica 27 febbraio sono previsti addensamenti di nuvole compatti sull'Emilia Romagna, con sole però diffuso su tutto il resto del settentrione in un trend che si era già affermato nel corso della settimana. Temperature massime in diminuzione su Nord e Centro dell'Italia.

Centro, nuvole sulla Sardegna, pioggia su Umbria e Marche

Secondo le previsioni meteo fornite dal sito dell'Aeronautica militare, nella giornata di oggi il Centro dell'Italia godrà di sole più o meno ovunque, fatta eccezione per la Sardegna che registrerà alcuni addensamenti di nuvole nel pomeriggio. Molte nuvole con deboli precipitazione su Umbria, Marche e Abruzzo. La Toscana e il Lazio invece saranno vittime di cieli un po' più coperti rispetto al trend seguito dal resto dell'area. Neve dai 400 metri in su per quanto riguarda l'Appennino Centrale.

Sud, pioggia sulla Puglia e nuvole sul resto del meridione

Ancora nuvole e pioggia sul Sud dell'Italia, che contrariamente a quanto si registrerà a settentrione avrà una domenica con temperature più rigide. Il cielo sarà molto nuvoloso sulla Puglia, con piogge o rovesci sparsi. Cielo coperto anche sulla Sicilia con pioggia prevista nel corso della giornata anche sulla Calabria. La Puglia resta a rischio temporali. Mari molto mossi