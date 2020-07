Tornano bel tempo, sole e caldo intenso sull'Italia secondo le previsioni meteo di lunedì 20 luglio. Quella che sta per iniziare infatti sarà una settimana all'insegna dell'alta pressione che, dopo alcuni giorni di cedimento, tornerà ad impossessarsi della Penisola regalandoci di nuovo un clima estivo. Da nord a sud infatti diremo addio a quel tempo perturbato e soprattutto alle condizioni di estrema instabilità meteorologica che hanno caratterizzato la settimana appena conclusa e torneremo a godere dell'anticiclone africano su tutto il Paese.

Previsioni meteo domani 20 luglio

Secondo le previsioni meteo di domani lunedì 20 luglio, quindi, avremo una Italia baciata dal sole fin dal mattino dopo i residui rovesci di domenica con prevalenza di tempo soleggiato e stabile quasi ovunque e temperature in decisa crescita. Come conseguenza avremo un aumento del caldo anche se per ora ancora non eccezionale rispetto a quello che ci attende nei prossimi giorni quando le temperature raggiungeranno anche picchi di 37 gradi al sud. Unica nota stonata saranno alcuni annuvolamenti pomeridiani con conseguenti locali e improvvisi temporali sui rilievi alpini e prealpini.

Previsioni meteo lunedì: temperature in aumento

Nel dettaglio, le previsioni meteo di lunedì 20 luglio indicano in mattinata tempo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia mentre nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi orientali, dove è atteso anche qualche breve e improvviso rovescio. Secondo il Dipartimento della Protezione Civile, però, non ci saranno particolari criticità e quindi non c'è nessuna allerta meteo. Anche i venti saranno deboli e i mari poco mossi a parte basso Adriatico e Ionio mentre le temperature saranno di poco superiori alla norma.

Previsioni meteo martedì

Le previsioni meteo di martedì confermano generale bel tempo sull'Italia con leggera nuvolosità solo sulla Liguria e i soliti temporali pomeridiani sui rilievi alpini. Il caldo però si farà più intenso con temperature massime in ulteriore aumento in particolare al Centro-Sud e sulle Isole dove si toccheranno i 37 gradi.