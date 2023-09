Previsioni meteo 19 settembre, Italia divisa tra piogge e sole: dove e quando tornerà il maltempo Le previsioni meteo di oggi, martedì 19 settembre: sole prevalente sull’Italia, anche se non si esclude qualche fugace piovasco di passaggio sulle regioni centrali.

A cura di Redazione Meteo

Come preannunciato nei giorni scorsi dagli esperti, questa potrebbe essere la settimana della svolta dal punto di vista meteorologico. Quella in cui potremmo effettivamente dire addio all’estate. Anche se la giornata di oggi, martedì 19 settembre, si preannuncia “interlocutoria”, con sole prevalente e al più qualche nota instabile sull’estremo nordest. Ma le cose presto cambieranno, e in particolare – avvertono i meteorologi – avremo giorni con tempo molto dinamico sul Nord Italia.

Dove e quando torneranno i temporali in Italia

Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara spiega che dopo un primo passaggio di piogge e temporali lunedì, martedì 19 settembre sarà una giornata con sole prevalente, anche se non si esclude qualche fugace piovasco di passaggio sulle regioni centrali.

Tra mercoledì e giovedì torneranno acquazzoni e temporali sparsi, localmente intensi, al Nordovest e poi anche al Nordest. I meteorologi parlano di precipitazioni irregolari sul territorio, tanto che alcune aree potranno ricevere ingenti quantità di pioggia e altre limitrofe rimanere a secco, soprattutto in Pianura Padana. Giornata di maltempo, con l’arrivo di una perturbazione ancora più potente, sarà quella di venerdì.

Caldo ancora intenso con picchi di 35 gradi al Sud

Per quanto riguarda le temperature in questi giorni, il termometro oscillerà in funzione dell'alternanza tra sole e pioggia, ma in generale il clima sarà più gradevole e meno caldo. Per il momento però il caldo si mantiene comunque intenso, con punte di oltre 32-33°C fino a picchi di 35°C al Sud.

Per la giornata di venerdì è atteso un calo delle temperature più marcato. E il weekend si prospetta movimentato soprattutto al Centrosud, per la probabile formazione di un vortice ciclonico che sarebbe responsabile di rovesci e temporali sparsi, talora di forte intensità.