Precipitano sul Corno Piccolo del Gran Sasso: morti due alpinisti A lanciare l’allarme sono stati altri due alpinisti che hanno assistito alla scena. Le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli al campo base di Prati di Tivo.

A cura di Davide Falcioni

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso, dove alcuni alpinisti in cordata sono precipitati lungo una parete durante una scalata. Stando a quanto si apprende due hanno perso la vita. Le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, sul versante teramano della montagna.

L'incidente è avvenuto sulla parete nord del Corno Piccolo, nel canale Sivitilli (sopra Prati di Tivo). L'allarme è stato lanciato da altri due alpinisti impegnati su un'altra via che hanno assistito alla drammatica scena. Sul posto è intervenuta un'eliambulanza del servizio sanitario abruzzese decollata da Pescara con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e le squadre di terra delle stazioni del Soccorso Alpino di Teramo e L'Aquila.

Ieri una donna caduta nella stessa zona: è stata ricoverata in gravi condizioni

Nella stessa zona ieri si è verificato un altro incidente dall'esito fortunatamente meno grave. Una donna di 50 anni è stata trasferita intorno alle 14 all’ospedale dell’Aquila dopo essere scivolata sul Corno Piccolo. La donna, a quanto si apprende, si trovata lungo il Canale Sivitilli, quando è caduta per circa 200 metri. La 50enne ha riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni, arrivando al pronto soccorso in gravi condizioni. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, ma provvidenziale anche in questo caso è stato l'intervento dei soccorritori del Soccorso Alpino Abruzzese, chiamato agli "straordinari" negli ultimi giorni a causa dei numerosi incidenti verificatisi nella zona.