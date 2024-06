video suggerito

Precipita nel pozzo e muore: drammatico incidente nell'alessandrino Angelo Notti, questo il nome della vittima, era in un terreno di sua proprietà lungo via provinciale Alessandria-Sale. Sarebbe caduto in un pozzo a causa di un malore.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un uomo di 84 anni è morto nella tarda serata di ieri, martedì 18 giugno, dopo essere caduto in un pozzo a Castelceriolo, sobborgo di Alessandria. Angelo Notti, questo il nome della vittima, era in un terreno di sua proprietà lungo via provinciale Alessandria-Sale.

Stando a quanto emerso, si tratterebbe di una caduta accidentale e non di un gesto volontario: l'ipotesi prevalente è che l'anziano sia stato colto da un malore mentre si sporgeva sul bordo del pozzo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti l’ambulanza del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, e i carabinieri di Alessandria, ai quali toccherà ora ricostruire quanto accaduto.