Precipita dal tetto del capannone e muore sul lavoro a 41 anni, Marco lascia moglie e tre figli La vittima della tragedia è Marco Romeo, operaio e padre di famiglia morto tragicamente in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel Cosentino.

A cura di Antonio Palma

L’ennesima tragedia sul lavoro è costata la vita a un operaio di 41 anni oggi in Calabria. La vittima è Marco Romeo, operaio e padre di famiglia morto tragicamente in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nel Cosentino. Il dramma si è consumato in un capannone industriale a San Lorenzo del Vallo.

La vittima stava lavorando all'interno di un capannone industriale nella frazione "Fedula" di San Lorenzo del Vallo, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe caduto dal tetto di un’azienda che produce carrelli elevatori. Il quarantunenne, nativo di Lungro e residente ad Altomonte, sempre nel Cosentino, ha fatto un volo nel vuoto di diversi metri che si è rivelato fatale.

Inutili per lui i successivi soccorsi medici da parte dei sanitari del 118 che, intervenuti sul posto, hanno solo potuto accertare il decesso dell’uomo che è morto praticamente sul colpo. La tragedia ha sconvolto la comunità locale dove tutti si son stretti attorno alla famiglia del 41enne che purtroppo lascia la moglie e tre figli in tenera età.

Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano a cui sono delegate le indagini per accertare dinamica ed eventuali responsabilità, coordinate dalla Procura di Castrovillari, competente per territorio.

L’incidente sul lavoro e la morte di Marco Romeo seguono di poche ore un’altra tragedia sul lavoro che oggi ha insanguinato la Calabria. Un lavoratore 53enne di Soriano è morto dopo essere caduto da un'altezza di tre metri in un'officina meccanica nel territorio di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, per cause non ancora accertate, è caduto da una pedana perdendo la vita sul colpo. Anche in questo caso inutili i soccorsi del 118 intervenuti anche con l’elisoccorso.