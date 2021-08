Portogruaro, morto in un incidente in moto il poliziotto Luigi Florean. Il padre lo cerca e trova il corpo Luigi Florean, 33 anni, agente della polizia locale di Bibione (provincia di Venezia), non era rientrato a casa dopo la fine del turno: a dare l’allarme la moglie intorno alle 2. Il padre, anche lui vigile, lo ha trovato in un fossato. Al momento si parla di una fuoriuscita autonoma lungo la strada.

A cura di Biagio Chiariello

La moto che sbanda mentre torna a casa, poi lo schianto fatale. Aveva appena terminato il servizio e si era intrattenuto con i colleghi, agenti della polizia locale del Comune di San Michele al Tagliamento, poi si è messo in sella al suo ciclomotore per far rientro a casa a Gruaro ma lì non è mai arrivato. Così è morto Luigi Florean, 33 anni, agente della polizia locale di Bibione (Venezia). Dopo un sottopasso ferroviario è sbandato in prossimità di una curva, finendo contro un alberello che ha sradicato per poi terminare la drammatica corsa in un fosso.

Ritrovato dal padre, anch'egli poliziotto

A ritrovarlo è stato il padre, in servizio alla Polizia metropolitana di Venezia, avvisato dalla nuora intorno alle 2 che, preoccupata, non lo vedeva arrivare. Solo all'alba il papà è riuscito a scoprire il corpo del figlio oramai deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile per le indagini di rito. Al momento si parla comunque di una fuoriuscita autonoma lungo la strada.

Sgomento tra i colleghi di Luigi Florean

Dolore tra i colleghi di Luigi, in servizio tra San Michele e Fossalta di Portogruaro. Luigi lascia la moglie e un bambino piccolo. "Luigi era un ragazzo straordinario sia per quanto riguarda l'aspetto umano che professionale. Era una bella persona siamo ancora sotto shock per questa tragedia». Con queste parole, in una nota il sindaco di San Michele al Tagliamento (Venezia), Pasqualino Codognotto, ha ricordato l'agente: «La sua scomparsa – prosegue Codognotto – lascia un grande vuoto in noi. Era legato al servizio e alla divisa, e con i colleghi era in sintonia e lavorava attuando in pieno il gioco di squadra. Siamo vicini alla figlia in questo difficile momento".