Porta il figlio di 8 anni da una prostituta per "iniziarlo al sesso", bimbo toccato nelle parti intime L'uomo, un quarantenne di Torino, con problemi di tossicodipendenza, è stato condannato in abbreviato a 3 anni e quattro mesi. Era già in carcere per maltrattamenti nei confronti della madre del piccolo.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

È stato condannato con rito abbreviato a tre anni e quattro mesi il torinese, sulla quarantina, tossicodipendente, che era accusato di violenza sessuale nei confronti del figlio di 8 anni in quanto lo avrebbe portato con sé durante un incontro con una prostituta "per iniziarlo al sesso".

Era stato proprio il bimbo, traumatizzato, ha raccontare tutto alla psicologa che aveva poi avvisato le forze dell’ordine. La procura aveva chiesto otto anni.

L'imputato, che negava ogni addebito, aveva sostenuto che si fosse trattato di un equivoco o meglio di una cattiva interpretazione delle parole del figlioletto da parte della specialista che lo aveva ascoltato durante un colloquio a seguito dell'arresto del padre la scorsa estate. L'uomo, infatti, era già accusato di maltrattamenti alla moglie, ed era finito in carcere.

Dopo la denuncia della psicologa era partita la nuova inchiesta a carico dell’uomo, affidata al pubblico ministero Davide Pretti.

Gli avvocati Basilio Foti e Luca Schera, aevano chiesto e ottenuto di analizzare la trasposizione integrale del colloquio della specialista con il bimbo: la donna protagonista dell’incontro, secondo la difesa, non sarebbe una prostituta ma semplicemente un’amica del loro assistito, che non è mai stata identificata. Sarebbe stata lei a toccare il bambino nelle parti intime mentre si trovava in auto accanto al genitore.

Il pm Pretti, invece, aveva creduto alla psicologa e a quanto emerso dal colloquio col bambino. E alla fine il giudice ha parzialmente accolto la richiesta dell'accusa.