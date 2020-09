in foto: Immagine di repertotio

È stato sicuramente un compleanno difficile da dimenticare quello vissuto da una donna di Pordenone che, con un Gratta e Vinci che le è stato regalato per l’occasione dal suo edicolante, si è portata a casa ben 500.000 euro. A quanto ricostruito, il titolare dell’edicola di viale Grigoletti, il signor Giuseppe Fiaccavento, ha deciso di fare un regalo alla donna, sua cliente abituale, perché sapeva che quel giorno festeggiava il compleanno: così ha staccato un biglietto dal carnet dei Gratta e Vinci e glielo ha offerto come omaggio. Lo ha anche scelto con cura, cercando un biglietto che avesse come numero finale il 46, anno di nascita di suo padre che ora non c’è più. Poi la bella sorpresa della fortunata vincita nel momento in cui, insieme, hanno grattato il biglietto.

La notizia si è diffusa rapidamente a Pordenone, dove è "caccia" alla fortunata – L’edicolante, per tutelare la privacy della cliente, non ha chiaramente voluto fornire ulteriori dettagli sulla vicenda, ma intanto la notizia si è diffusa rapidamente in città scatenando la “caccia” alla fortunata vincitrice “capace” di vincere mezzo milione di euro con un Gratta e Vinci che non aveva neppure deciso di acquistare e festeggiare nel migliore dei modi il suo compleanno. "Un bigliettone fortunatissimo – ha commentato ai microfoni del Messaggero Veneto Fiaccavento -. Stamattina ho pensato di regalarle un biglietto, sapevo che compiva gli anni e la stimo molto, non avevo tempo di cercare altro e così ho pensato al Gratta e Vinci. Lei lo ha grattato e nessuno di noi credeva a ciò che abbiamo visto…Sono molto felice, è come se lo avessi vinto io”, le parole del titolare dell'edicola di Pordenone.