A quasi due anni da quel terribile 14 agosto 2018 quando il Viadotto Polcevera crollò di schianto causando 43 morti, la costruzione del nuovo Ponte di Genova è ormai conclusa ed è il tempo dei test. A sancire l'avvio dei test l'attraversamento di decine di tir carichi di sabbia. Nelle scorse ore infatti è partito il collaudo statico della struttura con ben 56 autoarticolati che hanno attraversato il ponte con quasi 2.500 tonnellate di carico che ne hanno accertato la resistenza. Prima è toccato a 8 tir che hanno percorso l'intero ponte entrando dal lato di levante, sulla carreggiata a sud dando il via a quella che i tecnici hanno definito la "fase zero". Poi il collaudo statico è proseguito con l'attraversamento della struttura da parte di 54 autoarticolati del peso di 44 tonnellate ciascuno che si sono posizionati a varie distanze, suddivisi in gruppi di 4.

Si tratta però solo di una prima fase visto che le prove di collaudo statico dureranno per l'intera settimana interesseranno anche la rampa di innesto con l'autostrada A7. Le prove statiche proseguiranno da lunedì con altri test che, oltre all'attraversamento del Ponte di Genova in formazione serrata a marcia lenta, prevedono anche il transito dei tir contemporaneamente lungo la carreggiata nord e la carreggiata sud e infine la prova di frenatura con alcuni mezzi in frenata contemporaneamente in un punto definito. Per il ponte vengono usati autoarticolati composti da motrice e rimorchio carico di sabbia, invece per la rampa di levante vengono usati i carrelli telecomandati.

"Manca davvero poco ormai… sul ponte di Genova questa mattina sono iniziate le prime prove di collaudo, che andranno avanti nei prossimi giorni. Questo cantiere non si è mai fermato, neanche durante l'emergenza Covid, e grazie al lavoro incessante di tanti è diventato il simbolo dell'Italia che può e deve realizzare i suoi obiettivi. In Liguria costruiamo il futuro, oggi e domani, nonostante tutto e tutti. E ne siamo orgogliosi" ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook.