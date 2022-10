Poliziotto insegue motorino contromano e tampona un’auto parcheggiata: multato dai vigili urbani Un agente di polizia alla guida di una volante è stato multato dai vigili urbani, a Livorno, per aver perso il controllo dell’auto e aver tamponato la macchina di un civile. I poliziotti inseguivano un motorino che aveva ignorato la paletta.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Un inseguimento nella notte a Livorno si è concluso in maniera decisamente insolita: con una multa nei confronti del poliziotto che guidava la volante, inflitta dai vigili urbani.

Gli agenti cercavano di raggiungere un motorino che aveva ignorato l'ordine di fermarsi esibito con la paletta. Ma nel farlo sono andati a sbattere contro l'auto di un civile.

Tutto è iniziato quando il conducente del motorino ha tirato dritto di fronte all'"alt" esposto in un posto di blocco stradale: la volante si è gettata subito al suo inseguimento e il fuggitivo ha tentato di seminare gli agenti addentrandosi nelle strette strade del centro storico.

La corsa è terminata quando l'auto della polizia ha imboccato una via contromano, cercando di restare in scia del motorino: qui, l'agente alla guida ha perso il controllo del mezzo per evitare di investire un pedone, che stava attraversando la strada proprio in quel momento, e ha tamponato una macchina parcheggiata sul lato della carreggiata.

Entrambi i veicoli hanno riportato dei danni in seguito all'urto. Così, il pilota del motorino è riuscito a dileguarsi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, avvisata dagli stessi inseguitori. I vigili hanno dunque proceduto alla sanzione nei confronti dell'agente alla guida: 29 euro di multa.

La stessa Questura di Livorno ha spiegato a La Nazione le ragioni del provvedimento: all'agente in questione non è stato contestato il fatto di aver imboccato una strada contromano, atto reso necessario dalle circostanze durante l'esercizio della professione.

Al contrario, il poliziotto è stato sanzionato per aver provocato un tamponamento in seguito alla perdita del controllo dell'auto. "Quando si causa danno a un altro veicolo spunta l’interesse di un terzo e dunque emerge un problema assicurativo", hanno precisato le autorità.