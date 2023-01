Poliziotto della Stradale si uccide in auto sulla piazzola di sosta dell’autostrada: aveva 32 anni La terribile scoperta è avvenuta nella serata di lunedì quando la sua vettura è stata segnalata ferma su una piazzola di sosta dell’autostrada Torino-Monte Bianco, nel territorio comunale di Volpiano, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo piemontese.

A cura di Antonio Palma

Ennesimo caso di suicidio nelle forze dell’ordine. Un poliziotto della stradale si è tolto la vita nelle scorse ore sparandosi un colpo di pistola dopo aver parcheggiato la sua vettura privata su una piazzola di sosta dell’autostrada A5, nel Torinese.

La terribile scoperta è avvenuta nella serata di ieri, lunedì 30 gennaio, quando la sua vettura è stata segnalata ferma su una piazzola di sosta dell’autostrada Torino-Monte Bianco, nel territorio comunale di Volpiano, lungo la carreggiata in direzione del capoluogo piemontese, tra le uscite di Settimo torinese e Volpiano.

Inizialmente si pensava a un guasto ma quando il personale dell’autostrada ha raggiunto la vettura, all’interno ha trovato il corpo senza vita dell’agente di soli 32 anni. In un primo momento si era pensato anche a un malore al volante ma alla prima occhiata del corpo è stato chiaro cosa fosse accaduto.

Non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario ma i reali motivi che hanno spinto l’agente al gesto estremo non sono noti. Secondo quanto accertato dai suoi stessi colleghi della sottosezione della polizia stradale di Torino, accorsi sul posto, il trentaduenne era libero dal servizio quando è salito in auto e, dopo aver percorso alcuni chilometri lungo l'autostrada, si è tolto la vita sparandosi con la sua arma di ordinanza.

“Una persona disponibile, un lavoratore instancabile che amava molto quel che faceva” lo descrivono i colleghi. L’agente lavorava da sempre nella Polstrada, a cui era stato assegnato dopo il coro iniziale, e da più di una decina di anni nel Torinese. Secondo quanto riporta la Stampa, il trentaduenne avrebbe mandato diversi messaggi ai familiari prima di rivolgere l’arma contro sé stesso e sparare.