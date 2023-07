Pitbull azzanna bimbo di due anni al volto, il piccolo in codice rosso al Gaslini di Genova I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi 18 luglio a Vallecrosia. Il bimbo è stato morso al volto ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di due anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova dopo essere stato azzannato al volto da un cane di razza pitbull. I fatti sono avvenuti sul lungomare Cristoforo Colombo, a Vallecrosia, tra Bordighera e Ventimiglia, in provincia di Imperia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto, e i medici veterinari dell’Asl 1

Dal nosocomio genovese assicurano comunque che il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Al momento è comunque in corso da parte dell'equipe medica specializzata il primo intervento sulle lesioni riportate, "poi sarà da valutare il danno riportato".

Secondo quanto ricostruito sembra che il pitbull si trovasse con un conoscente della madre. Quest'ultimo ha bussato alla porta di casa e quando la donna ha aperto, l'animale si sarebbe scagliato contro il bimbo piccolo. "Ho sentito delle urla, non si capiva se si trattasse di un bambino o di una donna", ha raccontato una vicina. "Poi un gran vociare. Ho capito che era successo qualcosa, quando ho sentito l'ambulanza e i carabinieri arrivare a sirene spiegate".

L'animale è stato portato in un canile della provincia di Imperia e ora la prassi prevede che l'ufficio veterinario dell'Asl effettui tutti gli accertamenti del caso per stabilire le condizioni psicofisiche dell'animale e capire se sia munito di regolare microchip. A quel punto, potrà essere sottoposto alla rieducazione a spese del proprietario.

È la seconda aggressione di un pitbull nel nel giro di pochi giorni in zona. Venerdì scorso, infatti, è stata aggredita, sempre a Vallecrosia, una donna di 34 anni.