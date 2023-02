Pistoia, incendio in una casa-famiglia: gravissima una 17enne intossicata dal fumo L’incendio è divampato in una stanza di una casa famiglia della provincia di Pistoia: gravissima una ragazza di 17 anni, in salvo tutti gli altri ospiti della struttura.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di archivio

Una diciassettenne è ricoverata in gravissime condizioni in seguito ad un incendio divampato la scorsa notte in una casa-famiglia in località Masotti, in provincia di Pistoia.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, il rogo sarebbe scoppiato per cause ancora in corso di accertamento nella cameretta all'interno della struttura dove la ragazza era ospite. Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco e soccorritori che hanno fatto evacuare tutte le persone presenti in quel momento all'interno della struttura.

Ad avere la peggio è stata la ragazza di 17 anni, che è stata trasportata in condizioni molto gravi in ospedale. Tutti gli altri ospiti della casa-famiglia – nel frattempo trasferiti in un'altra struttura protetta della provincia di Pistoia – se la sono invece cavata senza conseguenze.

Come racconta il quotidiano La Nazione i soccorsi sono stati tempestivi: Vigili del Fuoco, carabinieri e polizia sono intervenuti subito e hanno individuato la stanza da cui era divampato l'incendio trovando al suo interno la ragazza intossicata dal fumo: il personale sanitario del 118 le ha praticato le prime manovre rianimatorie prima di caricarla in ambulanza e condurla all'ospedale di Pistoia. L'adolescente sta lottando tra la vita e la morte e la prognosi è ancora riservata.

Sull'incidente, che ha tenuto impegnate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco fino a notte inoltrata, indagano i carabinieri di Pistoia. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi, neppure quella che all’origine dell’incendio possa esserci un atto volontario. Ma il condizionale in questa fase delicata è d’obbligo e non è improbabile neppure che la giovane vittima abbia acceso un fornelletto con fiamma viva in stanza, nonostante questa pratica fosse severamente vietata.