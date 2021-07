Pisa, scompare studente di 23 anni. Appello del padre: “Aiutatemi a trovarlo” Francesco Pantaleo, studente di ingegneria all’Università di Pisa di 23 anni, è scomparso da sabato sera dopo essersi allontanato da casa senza cellulare e documenti. Il padre Tonino: “Se qualcuno l’ha visto mi contatti”.

A cura di Davide Falcioni

Sono giorni di grande apprensione per la sorte di Francesco Pantaleo, studente di ingegneria all'Università di Pisa di 23 anni. Da sabato scorso, infatti, non si hanno sue notizie: per questo motivo il padre, Tonino Pantaleo, ha rivolto un appello pubblico Facebook affinché chi dovesse avvistare il giovane lo comunichi immediatamente. "Se qualcuno l'ha visto mi contatti" scrive. È così iniziato sul social il tam tam per avere notizie del 23enne, originario di Marsala, che da anni a Pisa per frequentare l'università. Alto circa un metro e 80, Pantaleo ha capelli castani e indossa degli occhiali. Si sarebbe allontanato dalla casa in cui abita senza cellulare e documenti. Nella serata di ieri è stata inoltrata la segnalazione anche alla Questura di Pisa che ha attivato le ricerche tramite l'attività di controllo del territorio.