Drammatico incidente nella notte: Marco Del Rosso, un giovane di 30 anni di Bientina, in provincia di Pisa, ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno. Il ragazzo, che lavorava in un bar a Pontedera, percorreva la strada che collega la cittadina toscana a Calcinaia quando ha urtato nello spartitraffico un cordolo in cemento, tra il Bar Baldini e lo stadio comunale, in via Vittorio Veneto. L’auto è successivamente finita fuori strada.

Per il trentenne, barista molto conosciuto a Pontedera e in tutta la Valdera, non c’è stato nulla da fare. Le ferite e i traumi riportati nell’incidente gli sono stati fatali. Del Rosso attualmente lavorava al bar-ristorante Laghi Amalia e al Mandarino, entrambi locali di Pontedera gestiti dalla stessa proprietà che oggi sono rimasti chiusi per lutto. Sul posto, insieme alla polizia, il 118 e i vigili del fuoco. I primi ad apprendere la notizia dell'incidente sono stati i suoi datori di lavoro e i colleghi, rimasti sconvolti. Nella notte è stata informata anche la famiglia.

Sul suo profilo Instagram erano da poco state pubblicate le foto del compleanno festeggiato poche ore prima di morire. Nessuno avrebbe potuto immaginare che qualche ora dopo i suoi amici più cari avrebbero pianto la sua morte.