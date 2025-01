video suggerito

Pierina Paganelli, la moglie di Dassilva: “Felice non ci sia il suo Dna sulla scena del crimine. È innocente” Durante la puntata della trasmissione Ore 14, Valeria Bartolucci ha commentato l’esito della perizia genetica sul luogo dell’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne morta in via del Ciclamino nell’ottobre 2023, e sui reperti sequestrati. La donna ha sottolineato che il marito Louis Dassilva è innocente. “Spero nella scarcerazione”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"La notizia relativa alla perizia genetica mi ha molto rallegrata, ma non è stata una sorpresa, né per me né per Louis. Sono quindici mesi che diciamo che non può esserci il suo Dna sulla scena del crimine". A dirlo è Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, il 34enne attualmente in carcere come unico indagato per l'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023.

La donna è intervenuta a Ore 14, la trasmissione di Milo Infante in onda su Rai 2, per commentare la notizia relativa all'assenza di tracce di Dna del marito nel garage di via del Ciclamino e e sui reperti analizzati.

"Io mi auspico che almeno venga presa in considerazione l'idea della scarcerazione – spiega ancora Bartolucci -. La sera del 3 ottobre io ero a casa e stavo scambiando dei messaggi con un'amica che mi chiedeva informazioni sull'incidente di Louis. Ho inviato un sms di cinque o sei righe molto dettagliato, uno di quelli che di certo non puoi inviare in dormiveglia. Devi essere presente a te stesso, altrimenti non riesci a formulare un discorso articolato. Sono sicurissima che mio marito non sia uscito in quei momenti perché lo avrei visto e sentito: la porta di ingresso, infatti, è visibile dalla camera da letto".

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

Bartolucci ha commentato anche il presunto movente dell'omicidio, ossia la volontà di Dassilva di proteggere la sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli. "Louis sapeva che se si fosse innamorato di un'altra, io non gli avrei impedito di lasciarmi per stare con lei. Non sono quel tipo di persona. Ero ignara del suo rapporto con Bianchi, ma che non fosse sempre stato fedele lo sapevo. Inizialmente questo rapporto con Manuela sembrava quasi un'invenzione giornalistica, tanto che fino al 30 di ottobre, giorno in cui ho avuto la conferma di questa relazione extraconiugale, ho chiesto a Bianchi di smentire queste voci davanti ai reporter. Lei mi diceva che i giornalisti esagerano sempre tutto e si è rifiutata di ritrattare. Sembrava che volesse a tutti i costi far parlare di quello che c'era tra lei e mio marito, quasi come se non le importasse della sofferenza della sua famiglia e neppure della mia".

Su un eventuale ritorno di Louis Dassilva a casa, Bartolucci frena. "Prima bisogna che si risolva la questione giudiziaria in cui in questo momento è coinvolto. Più avanti parleremo dei nostri problemi e vedremo se sono superabili. Prima della scarcerazione e dello scioglimento di tutti i dubbi giudiziari, è inutile parlarne".