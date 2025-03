video suggerito

Pierina Paganelli, oggi il faccia a faccia tra Manuela Bianchi e Dassilva: “Serena e pronta a rispondere” Si incontreranno oggi in incidente probatorio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, e Louis Dassilva, accusato dell’omicidio dell’anziana avvenuto il 3 ottobre 2023. In sede di incidente probatorio, verranno cristallizzate le nuove dichiarazioni di Bianchi sulla mattina del ritrovamento del cadavere della 78enne. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si terrà oggi l'incidente probatorio sulla versione fornita da Manuela Bianchi della mattina del 4 ottobre, il giorno in cui fu ritrovato il cadavere di Pierina Paganelli nel garage di via del Ciclamino a Rimini. In seguito al racconto di Bianchi, che recentemente è stata indagata per favoreggiamento e che ha affermato di aver incontrato Louis Dassilva già sulla scena del crimine la mattina del 4 ottobre 2023, il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se confermare la custodia cautelare in carcere per il 34enne accusato del delitto oppure no, assecondando di fatto la richiesta degli avvocati dell'uomo.

Secondo quanto ricostruito fino a qualche mese fa, Manuela Bianchi sarebbe stata la prima a trovare il cadavere della suocera, Pierina Paganelli, allertando poi alcuni condomini e il 118 per i primi soccorsi. Tra questi condomini, secondo quanto aveva raccontato Bianchi, vi era anche Dassilva, suo amante fino a quel momento.

Ora però la donna ha ritrattato, dicendo di aver trovato il 34enne già sulla scena del crimine la mattina del ritrovamento del cadavere di Paganelli. Secondo il suo racconto, l'uomo le avrebbe detto come comportarsi e chi chiamare per i primi soccorsi. Questa versione è stata respinta dalla difesa del 34enne che durante l'interrogatorio ha ribadito di essere sceso in garage solo dopo essere stato chiamato da Bianchi.

L'ultima versione dei fatti fornita dalla donna ha elementi che non combaciano in alcun modo con il racconto di Dassilva. Per questo motivo, alle ore 10 di oggi, sarà risentita in tribunale in sede di incidente probatorio, in modo da cristallizzare ogni sua singola parola.

"Sono pronta a rispondere a tutte le domande che mi verranno rivolte – ha sottolineato Bianchi ai microfoni de Il Resto del Carlino -. Sono serena e sono felice che questo giorno sia finalmente arrivato".

Il faccia a faccia tra i due ex amanti potrebbe segnare uno spartiacque nell'inchiesta: Bianchi non ricorrerà infatti a un paravento e dovrà guardare Dassilva negli occhi durante la sua testimonianza. Non potrà avvalersi della facoltà di non rispondere (se non per dichiarazioni auto-accusanti) perché sarà ascoltata come testimone.

Gli avvocati di Dassilva, Fabbri e Guidi, si dicono pronti a smantellare la versione di Bianchi con "oltre cento domande" volte a "far trasparire la totale inaffidabilità della testimone". Secondo la Procura, invece, la storia della donna è assolutamente credibile nella sua ultima ricostruzione. Per chi indaga, inoltre, Manuela potrebbe non aver detto ancora tutto quello che sa. L'interrogatorio di oggi potrebbe essere il momento decisivo per collezionare nuovi dettagli, forse determinanti, sul delitto.