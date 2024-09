video suggerito

Pierina Paganelli, domani nuovo interrogatorio per Louis Dassilva. La moglie: “So che è innocente” Sarà sentito domani, martedì 17 settembre, in carcere dagli inquirenti Louis Dassilva, l’unico indagato per la morte di Pierina Paganelli a quasi un anno dall’omicidio. La moglie Valeria in tv: “È innocente. Quella sera era seduto sul divano in casa, sotto i miei occhi”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio di Pierina Paganelli a Rimini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sarà sentito di nuovo dagli inquirenti Louis Dassilva, il 34enne unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, la donna uccisa a coltellate lo scorso 3 ottobre nei sotterranei del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini. Domani, martedì 17 settembre, Dassilva comparirà davanti al sostituto procuratore Daniele Paci e al dirigente della Squadra Mobile della Questura di Rimini, Marco Masia, due mesi dopo l'esecuzione della misura cautelare del Gip Vinicio Cantarini, confermata la scorsa settimana dal Tribunale del Riesame.

L'incontro si terrà in carcere dove il 34enne metalmeccanico si trova dal luglio scorso. Dassilva sarà assistito dai suoi difensori, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi del Foro di Rimini. Nulla al momento farebbe pensare ad un risultato diverso dall'interrogatorio di garanzia che si era tenuto due giorni dopo l'arresto, per l'esattezza il 18 luglio, davanti al gip Cantarini. Quella volta l'indagato si rifiutò di parlare avvalendosi della facoltà di non rispondere e probabilmente lo farà anche domani.

Intanto, sulla vicenda è tornata a parlare Valeria Bartolucci, moglie di Louis, il quale ha avuto nei mesi scorsi una relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora della vittima. Intervistata da Mara Venier nel corso dell'ultima puntata di Domenica In andata in onda su Rai1, la donna ha ribadito l'innocenza del marito: "È innocente perché nel momento in cui, secondo la Procura, veniva commesso l’omicidio, quindi alle 22.13 e 31 secondi, Louis Dassilva era seduto sul divano in casa, sotto i miei occhi… quindi che lui abbia commesso l’omicidio è impossibile. Casa mia è microscopica, me ne sarei accorta se fosse uscito, sicuro". Alla domanda: "Tu, poi sei andata a dormire, no?", Bartolucci ha aggiunto: "Si, ma diversi svariati minuti dopo… casa mia è microscopica, è circa 49 metri quadrati. Me ne sarei accorta se lui fosse uscito".