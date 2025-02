Pierandrea si sente male in vacanza, tosse improvvisa e febbre poi muore: addio all’ex rugbista 56enne

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Doveva essere la vacanza avventurosa che tanto aveva sognato ma quel viaggio nel deserto del Sahara si è trasformato i tragedia per Pierandrea Ferrari, 56enne ex rugbista veneto morto sabato scorso mentre stava attraversando il deserto africano insieme ad altri amici. Un malore improvviso lo ha stroncato in poche ore nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei compagnia di viaggio e dei medici.

L'agente di commercio ed ex campione d’Italia di rugby Under15 era in Marocco la settimana scorsa per la traversata a lungo organizzata e che si sarebbe dovuta concludere domenica con il rientro in Italia. Una tragedia improvvisa invece ha interrotto tutto tragicamente giovedì scorso. Il 56enne è stato colpito da un improvviso malore il 20 febbraio mentre superava le alture sabbiose nei pressi dalla città di Ouarzazate, a metà del percorso che aveva intrapreso.

Come ricostruisce il Gazzettino, quel giorno ha accusato tosse e respirazione faticosa. Sintomi che avrebbe minimizzato ma che si sono aggravati sempre di più fino a quando gli è salita una febbre altissima che ha richiesto un immediato ricovero in ospedale. Dalle prime visite infatti i medici hanno trovato dell’acqua nei polmoni. Gli esami successivi infine hanno confermato la situazione critica evidenziando anche un edema polmonare.

Pierandrea Ferrari così è stato collegato alla macchina dell’ossigeno ma la situazione di aggravata ulteriormente e il 56enne è morto nella serata di sabato. La famiglia ora attende il rimpatrio della salma per i funerali. La compagna e il fratello si son messi i contatto con il Consolato italiano in Marocco per le pratiche burocratiche e i documenti dall’Italia.

Tanti i messaggi di cordoglio dai gruppi sportivi locali. "Ci ha lasciato finché era in vacanza in Marocco Pierandrea Ferrari, ex giocatore delle giovanili del Petrarca e della Tre Pini negli anni ‘80. Un forte abbraccio al fratello Fabio, anche lui ex-giocatore, e alla sua famiglia, da tutti noi del Petrarca Rugby" recita il messaggio dell'ex squadra.