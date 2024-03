Piemonte, durante un temporale un fulmine colpisce il campanile della chiesa e lo danneggia Un fulmine ha colpito il campanile della chiesetta del Comune di Piscina, danneggiandolo. Gli scatti condivisi online sono subito diventati virali. In questi giorni, il maltempo ha provocato diversi danni in Piemonte con allagamenti ed esondazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

foto postata dalla pagina Facebook Centro Meteo Piemonte CMP – scatto realizzato da Enrico

Nella serata di oggi, martedì 5 marzo 2024, durante un temporale un fulmine ha colpito il piccolo campanile della chiesa della Frazione Bruera del Comune di Piscina. Il campanile è stato danneggiato parzialmente, così come le pareti della chiesetta. La foto della struttura danneggiata sono diventate immediatamente virali sul web, attraversando di post in post i gruppi cittadini. A caricare per prima le fotografie online, la pagina Facebook Centro Meteo Piemonte CMP.

Fortunatamente, il fulmine e il danneggiamento della chiesa del piccolo comune di Piscina non hanno causato feriti. Solo tanto spavento, insomma, per le persone che hanno assistito alla scena. Un utente è riuscito a immortalare in una fotografia i danni provocati alla struttura.

Tantissimi i commenti sui social riferiti all'accaduto. La maggior parte degli utenti che ha lasciato un commento al post online si è mostrata preoccupata per la violenza delle piogge e dei temporali registrata nelle ultime ore. Nei giorni scorsi, il Piemonte è stato flagellato da ondate di maltempo violentissime con allagamenti e danni perfino all'impianto elettrico di una scuola. Tantissimi gli allarmi diramati anche per la caduta di alberi e il pericolo frane dovuto alle forti piogge.

I danni causati dall'acqua sono stati purtroppo tantissimi, soprattutto a Settimo Torinese dove già nella serata di domenica si era verificato un allagamento tra via De Francisco e via Braille. Dopo le fortissime piogge degli ultimi giorni e le precipitazioni che hanno colpito il Piemonte, diversi sindaci hanno annunciato che vigili del fuoco e Protezione Civile avrebbero mantenuto alta l'attenzione sul liviello dei fiumi, molti dei quali a rischio esondazione. La situazione è rimasta sotto lo stretto controllo dei soccorritori dalla serata di domenica fino ad oggi. Lo stato di allerta potrebbe essere elevato anche nei prossimi giorni.