Picchia il figlio con un grosso cucchiaio di legno e il video diventa virale: padre fermato a Catania

Video virale a Catania mostra un padre che picchia il figlio con un cucchiaio di legno. L’uomo è stato fermato per maltrattamenti, attivati Procura e servizi sociali.

Un video di pochi secondi, ripreso con un telefonino e diffuso sui social, ha acceso i riflettori su un episodio di violenza domestica avvenuto a Catania. Nelle immagini si vede un uomo colpire ripetutamente e con forza il figlio con un grosso cucchiaio di legno, mentre il bambino, in lacrime, implora di smettere e dice di voler “stare con la mamma”. La scena si svolge davanti a una bambina più piccola e a un’altra persona che filma l’aggressione.

L’uomo urla contro il figlio frasi come “chi sono io? Il padre e mi devi ubbidire, devi fare quello che dico io…”, mentre il minore piange disperatamente. Il video, pubblicato su TikTok, è diventato rapidamente virale, scatenando una valanga di commenti di indignazione e insulti nei confronti dell’aggressore.

La polizia è risalita all’identità dell’uomo, un 59enne che è stato accompagnato negli uffici della Questura di Catania. Su disposizione del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e del sostituto Alberto Santisi, l’uomo è stato fermato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Gli inquirenti hanno ascoltato anche il bambino vittima delle percosse.

Il 59enne è indagato anche per maltrattamenti aggravati anche nei confronti delle altre tre figlie più piccole. L'uomo non è il padre della vittima, nato da una precedente relazione della madre, ma lo avrebbe adottato dandogli il proprio cognome. I quattro fratelli, di età compresa tra i 10 e i 4 anni, sono stati affidati temporaneamente alla madre. Quando la polizia, dopo averlo identificato, è andato a prelevarlo nella sua abitazione nello storico rione San Cristoforo, il quartiere si è scagliato contro lui, insultando l'uomo e anche la madre dei bambini. Messo in sicurezza è stato portato negli uffici della squadra mobile. Del caso si stanno occupando anche i Servizi sociali del Comune di Catania, il Tribunale e la Procura per i minorenni del capoluogo etneo.